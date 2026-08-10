Външно: До 12 август може да има много отменени полети заради тайфуна "Делфин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се до 12 август много полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна „Делфин". Това съобщиха от Ситуационния център към Министерството на външните работи на сайта си.

Тайфунът „Делфин" отслабна до тропическа буря, като донесе днес проливни дъждове и причини наводнения в източната част на Китай, след като вчера достигна сушата, съобщи Асошиейтед прес по-рано днес.

Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август многобройни международни и вътрешни полети да бъдат отменени или отложени, информираха от МВнР.

Вчера "Делфин" достигна сушата близо до град Юхуан в източната провинция Чжъцзян, като скоростта на ветровете достигна до 151 км/ч. Властите предупредиха за опасно високи вълни, порои и свлачища, особено в планинските райони.

Повече от 1 милион души са били евакуирани от засегнатите райони в Чжъцзян, Фуцзян, Шанхай и Дзянсу. Само в град Уънчжоу в провинция Чжъцзян над 900 000 жители са преместени на по-сигурни места, докато близо 100 000 души са евакуирани във Фуцзян.

Властите наредиха на риболовните кораби да се върнат в пристанищата и засилиха проверките на язовири, планински потоци, райони, предразположени към свлачища, строителни обекти и туристически забележителности. Спрени са редица морски транспортни услуги, а пристанищата в засегнатите райони са предприели мерки за обезопасяване на корабите.

Министерството препоръчва да се следват стриктно указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и редовно да се информират за развитието на метеорологичната обстановка. В случай на предстоящи пътувания следва да се поддържа контакт със съответната авиокомпания за проверка на статуса на предстоящите полети.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие повече информация може да бъде намерена на сайта на Министерството на външните работи.