Община Кричим поема разходите по погребението на убития в Пловдив Георги Кузев

Това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път, каза Атанас Калчев

Пловдивчани стягат протест на 13–и пред съда, искат справедлив процес

Община Кричим ще поеме разходите по транспортирането на тялото и погребението на Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Кметът Атанас Калчев заяви, че градската управа поема институционалната и човешката отговорност за достойното изпращане на починалия, съобщиха от администрацията.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на града, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път", каза Калчев.

Той уточни, че при необходимост е готов да издаде характеристична справка, ако такава бъде поискана от адвокатското дружество, представляващо интересите на починалия. Увери, че тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.

"В този тежък момент считам, че нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба. Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги", допълни кметът.

Междувременно се стяга мирен протест в памет на Георги Кузев в Пловдив на 13 август (четвъртък) от 9:30 ч. пред Съдебната палата в града. Тогава ще се гледа мярката на по–горната инстанция.

Протестът е в подкрепа на близките на Георги и с искане за справедлив, обективен и безпристрастен съдебен процес. Заседанието на съдът е от 10 часа, на което ще се гледат жалбите срещу мерките за неотклонение „задържане под стража" на петимата непълнолетни.

"Всеки, който желае да почете паметта на Георги и да изрази своята съпричастност към неговото семейство, може да се присъедини. Протестът ще бъде изцяло мирен.

В памет на Георги", казват организаторите.