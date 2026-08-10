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За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 9 - за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, пет са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, четирима са отказали тестване. 14516 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16877 водачи и пътници. Съставени са 4576 фиша и 460 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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