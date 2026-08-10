Рекордно ниското ниво на Дунав разкри останките на потънал кораб край Русе (Видео)

Рекордно ниското ниво на река Дунав разкри останките на потънал плавателен съд, който дълго време е останал скрит под повърхността, в района на Лиман Русе-Запад.

На снимките изглежда, че разкритието е кораб, прекарал дълго време под водата. СНИМКА: РусеМедиа

Сегашното отдръпване на реката дава възможност да се видят части от русенския участък, които обичайно остават под водата. Откритите обекти обаче могат да представляват опасност както за хората, така и за корабоплаването, пише РусеМедиа. СНИМКА: РусеМедиа

Специалистите от аварийно-спасителните екипи по реката предупреждават да не се предприемат самостоятелни опити за достигане до потънали съдове или други подводни обекти. В района е възможно да има нестабилни конструкции, остри метални части, тиня, подводни препятствия и резки промени в дълбочината.

По-рано днес ниското ниво на реката разкри ръчна граната при Силистра. Тя е забелязана от рибари.

Преди няколко дни рекордно ниското ниво на река Дунав разкри необичайна находка и край Будапеща – добре запазен германски военен мотоциклет от Втората световна война. Машината, идентифицирана като DKW NZ 350-1, е била скрита десетилетия под речната тиня край площад „Батяни", а заедно с нея специалисти откриха боеприпаси, противотанкови мини и останки на германски войници.

У нас спада на реката разкри още долна дясна челюст на кон на около 3000 г., Останки, за които се предполага, че принадлежат на космат мамут (Mammuthus primigenius).

Разкрити бяха и останките от германски военен кораб от Втората световна война край сръбското село Прахово.