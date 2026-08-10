Рекордно ниското ниво на Дунав разкри останките на потънал кораб край Русе (Видео)

Рекордно ниското ниво на река Дунав разкри останките на потънал плавателен съд, който дълго време е останал скрит под повърхността, в района на Лиман Русе-Запад.
На снимките изглежда, че разкритието е кораб, прекарал дълго време под водата.
Сегашното отдръпване на реката дава възможност да се видят части от русенския участък, които обичайно остават под водата. Откритите обекти обаче могат да представляват опасност както за хората, така и за корабоплаването, пише РусеМедиа.
Специалистите от аварийно-спасителните екипи по реката предупреждават да не се предприемат самостоятелни опити за достигане до потънали съдове или други подводни обекти. В района е възможно да има нестабилни конструкции, остри метални части, тиня, подводни препятствия и резки промени в дълбочината.
По-рано днес ниското ниво на реката разкри ръчна граната при Силистра. Тя е забелязана от рибари.
Преди няколко дни рекордно ниското ниво на река Дунав разкри необичайна находка и край Будапеща – добре запазен германски военен мотоциклет от Втората световна война. Машината, идентифицирана като DKW NZ 350-1, е била скрита десетилетия под речната тиня край площад „Батяни", а заедно с нея специалисти откриха боеприпаси, противотанкови мини и останки на германски войници.
У нас спада на реката разкри още долна дясна челюст на кон на около 3000 г., Останки, за които се предполага, че принадлежат на космат мамут (Mammuthus primigenius).
Разкрити бяха и останките от германски военен кораб от Втората световна война край сръбското село Прахово.