Без външна намеса при гръмналия склад с боеприпаси до Трявна. Не било и човешка грешка (Обзор)

Версията, че камион се е запалил, отхвърлена от МВР, кметът говори за "техническа грешка"

Няма пострадали, и въздухът се оказа чист

Взривове в хале с боеприпаси край Трявна изплашиха местните само ден след като дрон навлезе на наша територия от Румъния. Складът е на фирмата на Емилиян Гебрев ЕМКО, който от години има проблеми с руснаците. Но в случая няма никакви данни за тяхна намеса.

Първият взрив е станал към 10,30 ч, а очевидци разказват, че после се чули още няколко. Над склада се вдигнал голям и гъст облак дим.

Какво е довело до пожара и точната хронология на събитията, тепърва ще се изяснява. Първо кметът на Трявна Денчо Митев обяви, че камион се е самозапалил и това е довело до взривяването на боеприпаси. После се чу, че камион цистерна е зареждал резервоари с гориво, възникнало е възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете.

Пристигналият на място вътрешен министър Иван Демерджиев отрече версията със запален камион, макар че имало такъв на пламналата площадка.

Пожарът е тръгнал отвън навътре. Хората, извършвали разтоварване, са

видели дим в склада, затова е започнала

евакуация Благодарение на бързата реакция няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата, обясни директорът на ЕМКО в Трявна Славчо Димиев. Екипи на пожарната и жандармерията веднага пристигнаха на мястото на инцидента. Снимка: Дима Максимова

На работа били около 300 души

Министърът заяви, че “причините са по-скоро вътрешни” и че няма никакви данни за външна намеса, а кметът Митев - че става въпрос за техническа грешка. Обектът имал видеонаблюдение и дронзащита. Бързо бе отхвърлена и появилата се информация за трима в неизвестност.

Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и на чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка. Използваме случая да напомним за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011, 2022, 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число ВМЗ - Сопот, през пролетта на 2015 г. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица въпреки всички наши призиви за резултат, заявиха от ЕМКО.

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова задейства системата BG-ALERT близо два часа след инцидента с призив да се следват разпорежданията на МВР и да се избягва района.

Взривеното хале се намира в село Белица на 13 км от Трявна и на 33 км от Габрово.

Изгоряло е до основи

За там веднага тръгнали екипи от РИОСВ във Велико Търново, както и мобилна станция за замерване на чистотата на въздуха от Пловдив. Според специалистите въздухът е чист.

За инцидента веднага били уведомени премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов, който изразил готовност да прати взривни специалисти. Пожарникарите са вдигнали дронове, с които да следят огъня, който в следобедните часове беше локализиран. Кметът на Велико Търново Даниел Панов предложи да изпрати хора и техника за копаене на просеки.

Складът е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. В завода към него текат производство, ремонт и модернизация на артилерийски и танкови боеприпаси от различни калибри и модификации, а в самото хале е имало барутни боеприпаси.

Прокуратурата в Габрово е започнала разследване за престъпления, извършени по общественоопасен начин. Ако се докаже виновен, наказанието е до 12 г. затвор. Екипи на пожарната и жандармерията веднага пристигнаха на мястото на инцидента. Снимка: Дима Максимова МВР министърът Иван Демерджиев пристигна в Белица с шефа на пожарната Александър Джартов и главсека на МВР Любомир Николов. Снимка: Дима Максимова

4 взрива свързани с Емилиян Гебрев за последните 15 г.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 15 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главен прокурор Иван Гешев.

Първият е от 12 ноември 2011 г. до село Ловни дол, когато бил взривен склад на търговското дружество на Гебрев. Унищожено било огромно количество взривни вещества, предназначени за Министерството на отбраната в Грузия. Вторият е от 2015 г. до село Иганово, при който бил взривен склад за готова продукция на ВМЗ - Сопот. Част от продукцията била собственост на ЕМКО.

На 31 май 2015 г. в сградата на бившия институт по специална техника в София възникнал пожар, който бил предмет на разследване по друго досъдебно производство. При пожара изгарят веществените доказателства по делото за взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот. Пожарът не бил в резултат на самозапалване.

Четвъртият случай е от 2020 г. до Мъглиж, когато бил взривен склад за детонатори и възпламенители на завод “Арсенал” в Казанлък.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат, също собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия ЕМКО. В нощта между 24 и 25 юни в базата ѝ в Карнобат избухна мощен пожар - втори случай в този обект, след като пожар доведе до взривове на боеприпаси и на 31.07.2022 г.

Ден след взрива тогавашният премиер Николай Денков възложи проверки и засилване на охраната на военните заводи. Гебрев обяви, че подозира злоумишлени действия, тъй като в изгорялото складово помещение не е имало продукция, която може да се възпламени сама.

За отравянето на Емилиян Гебрев, сина му и директора от ЕМКО на 28 април 2015 г. са обвинени задочно трима руснаци, офицери от ГРУ - Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георги Горшков. Те са били в България и по време на взривовете в складовете на ВМЗ - Сопот, от 21 март и 14 април 2015 г. Освен тях още трима руски граждани са били у нас около датите на взривовете и опитите за отравяне. Затова от ДАНС и прокуратурата правят извод, че посещението им е било с цел да се пресекат доставките на военна продукция за Грузия и Украйна, с които е имал договори Гебрев. Обвинението и ДАНС тогава обменяха информация с Чехия, след като там бе установена руска намеса при взривовете на складове с боеприпаси на ЕМКО, които е трябвало да бъдат доставени до двете държави.

Местните тревожни – може ли руски дрон да е подпалил халетата, спекулации дори за радиация

Веднага щом се разбра за взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в с. Белица, местните хора завъртяха тревожни конспиративни теории. Като например, че може дрон да е ударил камиона в склада.

След като безпилотна машина се разби в слънчогледите край Кардам в събота, в габровските групи във фейсбук се питаха саботаж или инцидент е предизвикал поредните взривове в база на Емилиян Гебрев.

Както е известно, бизнесменът вече е бил обект на покушения, затова и коментиращи извадиха версията за руски дрон.

Достигането му до вътрешността на страната, при това без да бъде засечен, обаче звучи невероятно. Големи притеснения имаше и заради задимяването.

Имаше спекулации за радиация или за силна токсичност. Категорично мога да кажа - по данни на ръководството на дружеството, че няма подобна опасност. Всички работници са евакуирани от площадката. Няма опасност за персонала, който е бил там. По-скоро има лека уплаха, което е нормално в такава ситуация. По протокол в момента се изчаква минимум 24 часа, за да се установи ще има ли други последващи взривове, обясни обаче още по обяд кметът на Трявна.

Иначе местните бяха призовани непосредствено след взривовете да не излизат от вкъщи, да не отварят прозорците, при нужда да са на открито да носят маски.