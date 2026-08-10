10 нови антидрон системи за 127 млн. евро иска Димитър Стоянов след инцидента край Кардам (Обзор)

Показаха апарата - дървен е, само двигателят му е метален

Нови антидрон системи да бъдат закупени по най-бързия начин, поиска военният министър Димитър Стоянов след падналия апарат на 100 м от границата ни с Румъния. Случаят от събота сутринта, за който съобщи лично премиерът Румен Радев, е първият самовзривил се чужд дрон на българска територия.

Работи се усилено за закупуване на системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, обяви министър Стоянов пред БНТ. Идеята е да се вземат поне 10 такива, като има 2 начина да се осъществи покупката.

“Има заделени достатъчно финансови средства - мисля, че бяха 127 млн. евро, с които ще закупим не по-малко от 10 такива системи

плюс система за радиоелектронна война”,

обясни той.

Единият начин е да се вземат европейски системи по механизма SAFE, като страната ни е започнала преговори с държавата, която ще ни ги предостави. Министърът обаче не можа да посочи срок, в който това ще се случи.

Вторият вариант е да се вземат български системи. С по една такава в момента разполагат Военноморските сили и Сухопътните войски. Според Стоянов този вариант е целесъобразен и може да стане по ускорена процедура, но за малко количество. Не може обаме да бъде осъществено по механизма SAFE, обясни той -

“нито една българска фирма не е подадена

от предишното правителство като избираема по този механизъм”. Министерството на отбраната разпространи снимки на падналия край Кардам дрон. На кадрите се виждат останки от двигателя, опашната част и серийният номер на дрона. СНИМКА: МО

С парите по механизма на ЕК ще бъдат финансирани 9 проекта, сред които придобиването на 3D радари от френската “Талес” за 195 млн. евро в съкратени срокове, зенитните ракетни комплекси и ракетните системи за залпов огън PULS съвместно с Германия, 155 мм гаубици с Франция. GM 400 могат да откриват въздушни цели на до 515 км и до 30 000 м височина - caмoлeти, вepтoлeти, дpoнoвe и кpилaти paкeти. Те ще служат на новите изтребители F-16, а и ще подсигурят ангажиментите към НАТО за ранно откриване на ракетна атака от изток.

Още на 31 юли - след като над Румъния бе взривен дрон, са били разположени вертолети и самолети в района на Кардам, където сега падна апаратът. Но той вероятно е летял на “изключително ниска височина”, каза Стоянов.

След първоначалния анализ от военното министерство съобщиха, че падналият край Кардам апарат е дрон примамка “Майя”, които се ползват широко от украинската армия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, прави се и опит да се извлече информация за траекторията на самия полет, поясни министърът. На третия ден МО пусна и кадри от разбилия се апарат.

Голяма част от елементите на управленската платка е повредена. Открит е GPS модулът, но по него не могат да се открият летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи министърът. От МО все още очакват отговор от Киев дали е излетял от тяхна територия.

Летателният обсег на дрона е до 600 км,

горивото е бензин. Украинските сили използвали различни типове - “при някои има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители”, каза Стоянов. В случая е запазен серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Но и само по намерените отломки може да се потвърди, че е направен в Украйна. Кабелните системи са произведени в Одеския завод. Министерството на отбраната разпространи снимки на падналия край Кардам дрон. На кадрите се виждат останки от двигателя, опашната част и серийният номер на дрона. СНИМКА: МО

Коментар за дрона направи и вътрешният министър Иван Демерджиев. Бе категоричен, че са предприети всички необходими мерки, за да няма отново подобен инцидент, като били поставени и антидрон системи.

В неделя президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. Тя предложи да има спешна среща на страните с излаз на Черно море, но без Русия, на която инициатор да е България. А на нея да се намерят варианти за подобряване на сигурността в района и да се търси по дипоматически път мир в Украйна.

Военният министър Димитър Стоянов и премиерът Румен Радев на брифинга в събота.

Посланичката на Украйна привикана във Външно, на излизане избегна медиите

Велислава Петрова СНИМКА: Николай Литов

30-минутен разговор проведоха външната министърка Велислава Петрова и посланичката на Украйна у нас Олеся Илашчук. Тя бе извикана в МВнР заради дрона. След срещата си тръгна, без да говори пред медиите, които я чакаха пред сградата.

Всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо, заявила ѝ министър Петрова и изразила сериозната загриженост на българската страна от инцидента.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би допринесла за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министърката заявила, че за страната ни е от съществено значение да бъдат предприети мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. “Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави”, съобщиха още от МВнР.

Посланик Илашчук изразила дълбока загриженост от случилото се и подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Ще окаже пълно съдействие за изясняването на обстоятелствата.

България е в контакт с Румъния, тъй като апаратът падна непосредствено до границата, а преди това румънците имаха няколко инцидента с дронове. Петрова е информирала и външните министри от ЕС, предстои обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

България ще продължи да защитава своя суверенитет и сигурността на гражданите си. Тя остава последователна в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона, заявяват от МВнР.

