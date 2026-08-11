Ремонтът на Шипка тръгва от третия път след честванията на 22 август

За близо век е обновяван основно само веднъж, сега ще стане след 11 г. забавяне и две провалени поръчки

Монументът ще е затворен 1095 дни, но тържества край него ще има

Внасят от чужбина блокове от доломит, поправят и 890-те стъпала

Монтират климатизирани витрини

След 11 години и три обществени поръчки ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка най-накрая ще стартира, при това до края на месеца. Това стана, след като държавата отпусна 3 151 475 евро на Министерството на културата за изплащане на средствата по вече подписания договор за реставрация и консервация на монумента.

На 22 август на върха ще се проведат планираните от дълго време тържества по случай 149 г. от августовските боеве там по време на Руско-турската освободителна война. Край монумента ще има мащабна възстановка на събитията от националния клуб “Традиция”, а паметникът ще е отворен за посещения.

След това той ще се превърне в строителна площадка и

ще бъде затворен за посетители,

а достъпът на външни лица ще е забранен. Най-дългият възможен срок за работа е 1095 дни. Причината е, че заради суровите условия в Балкана не може да се работи пълноценно на върха през цялата година.

Възстановка на августовските боеве на връх Шипка (връх Свети Никола) от 1877 г., дело на клуб “Традиция” Подробности за старта на дейностите ще бъдат уточнени на 18 август, тогава на място ще се проведе оперативка на строителите и фирмата, спечелила обществената поръчка за строителния надзор на обекта, съобщи за “24 часа” директорът на Националния парк-музей “Шипка - Бузлуджа” в Казанлък Чавдар Ангелов.

Докато тече ремонтът обаче, ще се провеждат традиционните тържества на върха за националния празник 3 март и за августовските боеве.

На практика само достъпът до паметника ще бъде ограничен върху декар и половина - два. А само територията на музея в превала на прохода Шипка е към 2 хил. декара. Това означава, че ще има достатъчно място както за възстановките - например на поляната на изток от монумента, така и възможност за поклонение пред другите паметници и пред руските гробища, с които е осеяна местността, добавя Ангелов. Тези подробности ще бъдат изяснени с кметовете на Казанлък и на Габрово.

Чавдар Ангелов, директор на Националния парк-музей “Шипка - Бузлуджа” в Казанлък Докато трае ремонтът, музеят се готви да отбележи

три важни годишнини:

150 години от създаването на Българското опълчение през 1877 г., 150 години от подписването на Санстефанския мирен договор през 1878 г. и 150 години от решението за построяването на Паметника на свободата (взето на 13 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново).

За ремонта са необходими общо 14 226 000 лв. (7 273 638 евро), а за надзора - 92 032 евро без ДДС. В тези суми са заложени и 20% за непредвидени разходи.

Както се вижда, сумата е по-голяма от тази, която сега ни дава правителството. Първите средства са за начало на дейностите, в следващите години

с бъдещите бюджети очакваме още средства от държавата,

каза още Ангелов.

Откакто е построен преди повече от 90 г., паметникът е ремонтиран основно само веднъж - в началото на 80-те години на миналия век. Правени са и няколко частични, главно запълване на фугите и реставрация на фигурата на лъва.

На 6 април 2020 г. от югоизточния ъгъл на фасадата на монумента се отронват и падат на земята три камъка, за щастие, няма пострадали. Месец и половина след това кметът на Казанлък Галина Стоянова издава заповед Паметникът на свободата да бъде обезопасен. Тогава са поставени днешните метални заграждения. Заради тях е затворена костницата в южната част на паметника, а тържествените церемонии и поднасянето на венците се провеждат от по-безопасната северна страна. Оградата пък се измества временно, за да не пречи на ритуала. Оттам е и входът, от който се влиза без ограничения за експозицията, разположена във вътрешността на каменната кула.

Алпинисти правят козметични ремонти. Конструктивно монументът е здрав, но предстои борба с влагата. Целта е да бъдат заличени нарушенията върху камъните от тежките условия в Балкана и те да бъдат укрепени. Работата ще бъде основно ръчна и на открито.

Проектът предвижда най-напред да се премахне и подмени фугираща смес върху близо 8200 линейни метра от външната страна на паметника, както и да бъдат запълнени кухини между камъните в основата. Ще се подменят и металните и оловните обшивки по снагата на паметника. Същото важи и за поне 38 от каменните му блокове, които са от доломит. У нас сега няма подходяща кариера за този материал и блоковете ще бъдат внесени от чужбина. Тъкмо три от тези блокове се откъртиха.

Предстои да се отлее стоманобетонна площадка, върху която

ще се пренаредят сегашните гранитни стъпала под фигурата на лъва

Ще бъде обновена и цялата площадка край паметника - към 1000 кв. метра.

Промени ще бъдат направени и във вътрешността и ще има нова музейна експозииця. Там ще се махнат изолиращите материали, слагани безразборно през годините, и ще се възстанови първоначалната каменна зидария по междуетажните площадки. Ще бъдат монтирани климатизирани витрини за експонатите от музейната колекция. Ще бъдат отворени “прозорците” на паметника, които служат за отдушници и проветряване на сградата, а най-горе ще бъде монтиран вентилатор, за да се гарантира вентилацията вътре. Предвидена е рампа за трудноподвижни хора.

За да стигнат до фигурата на лъва, работниците обикновено ползват вишка. Паметникът е построен с идеята да се съзерцава и въздейства отвън, а не за посещения вътре. Затова

ще махнем отоплителната система вътре,

която прави конденз и повече влага. И температурата в утробата на паметника ще бъде каквато е и навън. През зимата ще е студено, но така манументът ще възстанови истинския си вид, а въздействието върху посетителите ще бъде по-силно. Наблюдателната площадка на върха, откъдето се открива панорама във всички посоки, разбира се, ще остане, разказва Ангелов.

В него пак ще има музейна експозиция, но по-скромна. Много от сегашните

експонати ще се подредят в приемния център

за посетители, който ще се изгради на паркинга.

Оттам хората ще могат да отидат към Орлово гнездо на връх Свети Никола, както се е наричал навремето този връх и където е Паметникът на свободата и към другия - истинския връх Шипка на север, където са били землянките на щаба на генерал Столетов. В този център ще изложим например инструментите на строителя на паметника Пеньо Атанасов-Бомбето или пък копията на ключа на паметника и на ножицата, с която са прерязали трицветната му лента при освещаването му през август 1934 година. Оригиналите на тези ценни предмети се пазят във Военноисторическия музей в София, обясни още Ангелов.

Министър-председателят Кимон Георгиев държи реч при освещаването на паметника на 26 август 1934 г., зад него е цар Борис Трети. Предстои ремонт и на 890-те спъпала, които водят от паркинга до монумента, и на системата за водоснабдяване.

Има проблем и с пътя към върха, защото по документи не съществува,

а е само алея. По нея не могат да се движат автомобили и това трябва да се промени.

На практика подготовката за предстоящия ремонт започва още през септември 2015 г., когато като новоназначен директор на музея Чавдар Ангелов поиска официално от Министерството на културата да назначи проверка за състоянието на монумента. Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културното наследство” издава констативен протокол и указание да подготвят цялостен проект за консервация и реставрация на паметника и на околното пространство.

В годините след това е свършена много техническа работа. Най-напред са изработени проекти за система за видеонаблюдение и за пожароизвестяване. Към края на 2017 г. паметникът е заснет и от геодезисти, а в началото на 2018 г. е отразен на кадастралната карта, защото липсвал в нея. В същата година е издаден и друг липсващ документ -

акт за публична държавна

собственост Според него Паметникът на свободата е 8-етажна сграда с културно и историческо предназначение и данъчна оценка от 147 хил. лева. И е разположен в землището на град Шипка.

Този документ вече отключи възможността да започне законно проектирането. През 2019 г. вече има и технически паспорт и застраховка, след като половин година е обследвано моментното състояние на конструкцията от екип на Центъра за научни проучвания при УАСГ с ръководител проф. д-р инж. Богомил Петров. Крайното заключение на експертите е, че

паметникът е в добро конструктивно състояние

На 8 август 2023 г. от музея “Шипка - Бузлуджа” депозират в община Казанлък заявление за издаване на разрешение за строеж, като представят проектната документация за консервация и реставрация на паметника. Разрешението, издадено според Закона за устройство на територията, им е връчено официално на 30 октомври същата година.

Междувременно консултант подготвил техническата спецификация за обществените поръчки и самите поръчки. Те били две - за строително-монтажните работи и за изпълнение на независим строителен надзор по време на строителството. През декември 2023 г. музеят обяви тези две обществени поръчки под условие - при осигурено финансиране, което вече е факт.

От края на 2023-а досега трябвало да обявяват на три пъти обществените поръчки, след като са били прекратявани заради пропуски в процедурата. В крайна сметка на 15 януари т.г. бе подписан договор с изпълнителя - строителната компания “Билдинг комфорт” от Велико Търново, а на 24 юли и с надзорника - фирма от София, и всичко вече е в техните ръце.

Очакванията са, че този път при ремонта няма

да има изненади, както се случи през юли 2019 г. Тогава бе извършен ремонт само на фигурата на лъва над северния вход на паметника и бе установено, че тя не тежи 28 тона, а едва 12 тона. А заедно с носещата конструкция във фигурата - около 14-15 тона. За това несъответствие така и не се разбрало по време на последния ремонт на лъва преди това - през 1991 г.