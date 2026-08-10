Шефът на огнеборците Джартов: Под контрол е пожарът след взрива край Белица

Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Това обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

"Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност", добави той.

"Оставаме в готовност за евакуация, но за момента няма необходимост. През нощта и сутринта задължително оставаме", добави той.

"През нощта на терен остават 6 екипа на пожарната, 6 на горското и доброволното формирование на общината, по-късно ще решим кои да останат", каза още той.

"Община Трявна има готовност за реакция. Обстановката е спокойна, към момента призовавам гражданите да не реагират на публикации в социалните мрежи. Пожарът е овладян от екипите на пожарната", заяви кметът на Трявна Денчо Минев.

"Категорично в момента няма данни за външна намеса. Много категорично искам да го заявя. Имало е превозно средство, то е вътрешноведомствено, обслужва площадката, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Това коментира по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред завода за боеприпаси ЕМКО в село Белица. Запалването е тръгнало отвътре навън. Има вероятност да се е запалил барутен заряд , но по каква причина не е ясно, посочи шефът на предприятието Славчо Демиев Разследване и експертизи ще го изяснят. Огледи в базата ще се правят поне след 24 часа.

"Не бива без подробен анализ и оглед да се съобщават версии.

Обектът има дрон защита и видеонаблюдение, няма никаква външна намеса", подчерта МВР министърът.

"Имало е вътрешноведомствени превозно средство в близост, но все още не е потвърдено, пожарът да е тръгнал от него.

Складът с боеприпаси е изгорял до основи. Направено е всичко необходим да се ограничи периметъра на пожара", каза гл. Комисар Александър Джартов. Той добави, че фронтът на огъня се наблюдава с дрон има множество екипи на терен и пожарът е овладян

"Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив", добави Демерджиев.

"До евакуация не се е стигнало, не е имало необходимост да бъде организирана", заяви министърът.

"Съхранявани са боеприпаси в склада. За нас беше важно да видим, че няма данни за външна намеса", каза вътрешният министър.

"Вдигнали сме дронове, за да държим под контрол пожара, той е овладян", каза министърът.

"За да избегнем всякакви спекулации, заявявам отново, че нямаме никакви данни за външно вмешателство от какъвто и да е характер", добави Демерджиев.

Директорът на обособено производство на „ЕМКО" в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция, няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата", посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв е причинил пожара, който се разпространи в околността.

Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.

Директорът на обособеното производство уточни, че в склада са се съхранявали барутни заряди и други боеприпаси. "Пожарът е тръгнал отвън навътре. Хора, извършвали разтоварване, са видели дим, заради това е започнала евакуация.", обясни той.

По-рано днес кметът на града Денчо Минев заяви, че запален камион е предизвикал взривовете в едно от халетата с боеприпаси на ЕМКО в село Белица. По информация на БНР камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервоари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините за инцидента по-скоро са вътрешни и все още се изясняват. Бе активирана Националната система BG - ALERT. "Имало е техническа причина за взрива. Не от външна намеса", информира кметът на Трявна Денчо Минев.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО. Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Според неговите твърдения и разследвания на българската прокуратура срещу живота му е имало опит за покушение с новичок - отровата на руските тайни служби, отнела живота на Алексей Скрипал.

4 взрива в оръжейни заводи у нас от последните 10 г. са свързани с отравянето на Емилиян Гебрев и експлозиите във военни складове от 2014 г. в Чехия, обяви през април 2021 г. тогавашният главният прокурор Иван Гешев.

През 2023 г. се взриви склад с боеприпаси до Карнобат. Оказа се, че е собственост на Гебрев и компанията му за търговия с оръжия "Емко".