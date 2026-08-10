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Кметът на Монтана поиска бързо разследване на пожарите в бившия механотехникум

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Кметът на Монтана Златко Живков Снимка: Камелия Александрова

Кметът на Монтана Златко Живков призова прокуратурата по-бързо да си свърши работата, за да станат ясни причините за пожарите в закрития механотехникум „Юрий Гагарин". Поради големия публичен интерес за пожарите кметът свика нарочна пресконференция.

Вчера на два пъти огнеборци гасиха пожари в сградата на бившето училище. Вследствие на това бяха унищожени 450 квадратни метра от покрива. Училището е закрито преди повече от 10 години, а в момента е в капитала на Професионалната гимназия по електротехника в Монтана, съобщи кметът Златко Живков. 

"Само и единствено на 100% отговорността за тези пожари е на собственика. Собственикът е държавата – публична държавна собственост. След закриването на училището от Община Монтана имаха намерение да станат собственици и да се открие висше учебно заведение", добави той. 

"Сградата я искахме за филиал на различни министерски екипи, това не е за първи път тука. Много трудно държавата през Министерството на образованието и науката се съгласява да прехвърля нещо, което е било училище", каза още градоначалникът. 

"Помолих органите на полицията, на МВР, прокуратурата по най-бързия начин тези досъдебни производства, ако могат, да бъдат изчистени. Има съмнения, аз също имам съмнения, за човешка намеса, но съмненията са едно на ръка", изясни той, цитиран от БНР. 

Кметът на Монтана Златко Живков

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