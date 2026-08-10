Кметът на Монтана поиска бързо разследване на пожарите в бившия механотехникум

Кметът на Монтана Златко Живков призова прокуратурата по-бързо да си свърши работата, за да станат ясни причините за пожарите в закрития механотехникум „Юрий Гагарин". Поради големия публичен интерес за пожарите кметът свика нарочна пресконференция.

Вчера на два пъти огнеборци гасиха пожари в сградата на бившето училище. Вследствие на това бяха унищожени 450 квадратни метра от покрива. Училището е закрито преди повече от 10 години, а в момента е в капитала на Професионалната гимназия по електротехника в Монтана, съобщи кметът Златко Живков.

"Само и единствено на 100% отговорността за тези пожари е на собственика. Собственикът е държавата – публична държавна собственост. След закриването на училището от Община Монтана имаха намерение да станат собственици и да се открие висше учебно заведение", добави той.

"Сградата я искахме за филиал на различни министерски екипи, това не е за първи път тука. Много трудно държавата през Министерството на образованието и науката се съгласява да прехвърля нещо, което е било училище", каза още градоначалникът.

"Помолих органите на полицията, на МВР, прокуратурата по най-бързия начин тези досъдебни производства, ако могат, да бъдат изчистени. Има съмнения, аз също имам съмнения, за човешка намеса, но съмненията са едно на ръка", изясни той, цитиран от БНР.