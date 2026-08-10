Ето кои са "ловците", пребили до смърт Георги в Пловдив, ето ги и организаторите

Единият от арестуваните за жестокото престъпление преди два месеца завършил 7-и клас

След ужасяващите подробности за мъченията, направени от съдия Петко Минев, мнозина обвиняват и родителите на непълнолетните побойници

МВР шефът Демерджиев директно призова хората да си възпитават децата

17-годишната "примамка" и приятелят й организирали акцията

Най- жестокият бияч учи в спортно училище, има съучастник и от Английската

17-годишното момиче от Стара Загора и приятелят ѝ ли са основните организатори на зверството, довело до смъртта на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Това изясняват разследващите, които продължават със събирането на доказателствата и разпитите на свидетели. В петък окръжният съдия Петко Минев остави в ареста петимата младежи, изтезавали повече от час мъжа.

В четвъртък непълнолетните обвиняеми ще се изправят пред Апелативния съд в Пловдив, в случай че обжалват мерките си за неотклонение. По същото време пред съдебната палата в града се организира протест, в който ще се включат и хора от Кричим. От общината съобщиха, че поемат разходите по погребението на Георги. Мъжът още като дете е останал сирак, след като родителите му са покосени от мълния.

С всеки изминал ден обаче излизат зловещи подробности както за зверството на тийнейджърите, така и за самите тях. С изключение на 17-годишното момиче, което в чата с Георги се представило за 15-годишно, останалите четирима - три момчета и още едно момиче, са възпитаници на пловдивски училища. Един от тях учи в елитната Езикова гимнация “Пловдив”, известна като Английската, другите - в средните училища “Паисий Хилендарски” и “Христо Г. Данов”, а един - в Спортното училище.

Двама от учениците са на 16 години и са завършили 9-и клас, момичето от Пловдив е под 16 години. Третото момче е само на 14 и тази година е завършило 7-и клас. Според закона наказанието, което може да получи тийнейджър от 14 до 16 години, е лишаване от свобода от 3 до 10 години, а при възраст от 16 до 18 г. максималното е 12 г. затвор.

17-годишното момиче от Стара Загора всъщност е най-голямо от задържаните. Тя се хвалела, че има приятел от Пловдив. И миналия вторник взела влака, за да се види с него, като преди това в обща чат група се били организирали “да ловят педофили” . Приятелят на момичето е смятан за един от най-активните при нанасянето на удари по тялото на Георги Кузев. В клипове, които се разпространяват в интернет, се вижда как младежът, който е с шапка с козирка, безмилостно рита окървавения мъж. ГЕОРГИ КУЗЕВ

Оказва се, че момичето със синята коса, което

в социалните мрежи се подвизава като “бездомна котка” и “наркоманка на тавана”,

не е сред най-блестящите ученички на професионалната гимназия по хранене в родния си град, където учи кетъринг. Има поправителен изпит по философия, който през септември трябва да вземе, ако иска да бъде в 11- клас. Пред съучениците си също споделяла, че има приятел от Пловдив. Ходела силно гримирана, което им правело впечатление. През изминалата учебна година нямала неизвинени отсъствия, не е посещавала часове само по здравословни причини.

Именно снимки на нейните родители обходиха още в неделя социалните мрежи. В понеделник

баща ѝ скри или изтри профила си във фейсбук

През годините обаче той е публикувал много снимки с дъщеря си като малка. Те показват двамата на почивка на морето, при гостуване при баба на село, от първия учебен ден и други подобни.

За майка ѝ се знае още по-малко. Местни хора твърдят, че преди години била учителка, а сега е в частния бизнес. Родителите били разведени.

Един от най-свирепите биячи на умъртвения Георги е от близкото село Строево. Той е 9-класник, учи в Спортното училище в Пловдив и по нищо не показвал, че у него се таи такава агресия. Според съдия Петко Минев именно този младеж е нанасял най-жестоките удари по тялото на мъжа и го е душил с чантичка.

Анонимен във фейсбук е написал, че е бил класен ръководител намомчето. Твърди, че майката отдавна е трябвало да го заведе на психолог, защото

учителят бил споделил, че младежът убивал котки с въздушна пушка

Дали е вярно, не е ясно.

“Шокирани сме, защото не сме забелязвали такива наклонности у него. Нямаме думи и обяснения откъде се е взела тази агресия”, коментират хората в с. Строево.

След ужасяващите подробности, направени от съдия Петко Минев, как групата е измъчвала жертвата, мнозина обвиняват и родителите на непълнолетните побойници.

“Най-нормални и кротки хора, ходят на работа, гледат си семейството. Затова сме изумени всички. Не е семейство, което да е проблемно”, допълват хора от селото. Съседи се питат откъде се е заразил с такава жестокост, за да умъртвява по този начин един беззащитен човек. Засега не намират обяснение. Категорични са, че подобно зверство не познават.

Въпросният младеж има по-голям брат. Семейството живяло в Пловдив, но преди няколко години се преместило в Строево.

“Не е учил в селското училище и затова не го познаваме”, казват преподаватели. Строево е голямо и наброява 2000 жители, но от дни прилича на разбунен кошер. За родителите това ще остане голямо клеймо. “Не виждаме как ще останат на село да живеят оттук нататък”, коментират местните.

Не само разследващите в Пловдив не дават никакви подробности за арестуваните тийнейджъри, но и директорите на училищата, където учат.

В просветния инспекторат чакат техните доклади.

“Никой директор няма да ви каже нищо, защото не му отърва да говори

по такъв нелицеприятен повод”, заявиха педагози.

Вътрешният минисстър Иван Демерджиев, който в понеделник беше в Пловдив, апелира всеки родител да погледне детето си вкъщи и да участва във възпитанието му.

“МВР няма как да замести образованието и семейното възпитание”, каза той и призова гражданите, които разполагат с информация за педофили, да я подават на МВР.