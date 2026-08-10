Демерджиев призова за "брутална борба с изродите, превръщащи децата ни в оръжие"

Призив за "брутална борба с изродите, превръщащи децата ни в оръжие" направи вътрешният министър Иван Демерджиев във фейсбук по случая с бруталното убийство на Георги Кузев от Кричим, извършено от петима тийнейжъри.

"Обръщам се към Вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано", написа той и продължи:

"Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено – то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология.

Този разпад не започна днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха.

Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете.

Колкото и здрави основи да полагаме у дома, моралният компас на детето се деформира извън него. Той се калибрира в училище, сред приятелите, в разговорите онлайн и в онова, което подрастващите консумират всеки ден в социалните мрежи. Ако не познаваш детето си – не го възпитаваш. Ако не познаваш приятелите му – не го защитаваш. Ако не знаеш с кого говори и какво вижда в телефона си - не присъстваш в живота му. Присъствието не е просто физическо съжителство, а постоянен морален ангажимент.

За съжаление, тези т.нар. локали, побоищата и униженията, които се записват и качват като трофей, вече не са случайни инциденти а екосистема. Изправени сме добре смазана машина, която методично произвежда насилие и го превръща в норма.

През последния месец проведох поредица от срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, които проследяват радикализацията онлайн. Досега държавата често подценяваше мащаба на дигиталната обработка на децата ни, но този период на институционално пренебрежение приключва. Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи, където им се внушава, че жестокостта е сила, а емпатията е слабост.

Като министър ще използвам всяко средство, с което държавата разполага, за брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси.

Обсъдих този въпрос и с министър-председателя Румен Радев и ще направим всичко по силите си тези мерки да станат закон.

Но това е процес, в който родителите не са публика, а първа линия на защитата. Познавайте децата си. Следете кръговете им. Бъдете там - не с контрол на страха, а с присъствие, подкрепа и като морален компас!

Защото държавата може да затвори мрежа. Може да заличи групи. Може да арестува престъпник. Но държавата никога не може да замени родителя, който е избрал да не бъде там".

Жестокото убийство беше извършено в следобедните часове на 4 август. Георги пристигнал в Пловдив с автобуса и се отправил към Младежкия хълм, където имал среща с девойка.

37-годишният мъж живеел сам в родния си град. Там го описват като тих и скромен човек, трудолюбив, който се грижел за себе си с работа на полето. Бил отгледан от баба си и дядо си, след като преди 25 г. мълния покосила родителите и леля му.

Местните, които са потресени от жестокото убийство, категорично отхвърлят възможността техният близък да е бил педофил. Макар полицията и прокуратурата да обявиха, че Георги си е писал в интернет с непълнолетно момиче, те са убедени, че той всъщност не е знаел възрастта на дамата. Просто си търсел приятелка, тъй като нямал жена и дете и се надявал да открие любовта.

В деня след убийството полицията задържа 10-ина младежи и след като ги разпита, 3 момчета и 2 момичета получиха най-тежките обвинения от прокуратурата - за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди.

Всички обвиняеми са непълнолетни, като трима дори са под 16 г. Най-младият от тях е на 14. Според прокуратурата всичко тръгнало от чат между 17-годишно момиче от Стара Загора и Георги. Девойката казала, че е на 15, като споделила за комуникацията с компанията си. Тогава гаджето и още един от младежите измислили идеята да си организират среща с 37-годишния мъж.

Георги Кузев се качил почти до върха на Младежкия хълм, където не срещнал евентуалната си половинка, а агресивна група младежи. Те му се нахвърлили и буквално го смлели от бой.

Установени са разкъсани бъбреци, бял и черен дроб, както и черепно-мозъчна травма. Всичко било записано на видео, децата си направили и снимки, на които позирали с тежко пребития. След това му взели 30-те евро, които носел със себе си, и си купили дюнери с тях.

Групата беше установена на следващия ден. При определяне на мярката за неотклонение на 5-имата най-ключови участници в побоя съдия Минев уточни, че задържането на непълнолетни се случва в крайни случаи, но този нямало друг адекватен вариант.

"Заради изключителната агресия и смазването на един човек, който, въпреки че се е молил за милост, не е получил такава", обясни той. По думите му младежите са се гаврили с Кузев, без да бъдат провокирани. Обръснали му веждите, гасили фасове в него, рисували свастики по тялото му, плюли го многократно и го унижавали с думи, а едно от момчетата дори опитало да го души с чантичка.

"Макар да са неосъждани, те са извършили изключително брутално посегателство срещу най-голямата ценност", каза съдия Минев.