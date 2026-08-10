Разследва се дали при убийството в Пловдив не става въпрос за организирана група

Това заяви адвокат Димитър Марковски, който защитава семейството на убития Георги Кузев

Вече е въпрос на разследване и на техника е в рамките на това досъдебно производство, следствено дело, което е образувано, да се установи дали не става въпрос за организирана група. Това коментира адвокат Димитър Марковски. Той защитава семейството на Георги Кузев – 37-годишния мъж, който беше убит в Пловдив, пред bTV.

„Съдът не може да го прескочи и да определи по-високи наказания от горната граница за тези престъпления. Независимо, че те са няколко. Независимо, защото законодателят е казал, че принципно, ако има множество престъпления, може наказанието да бъде увеличено с една втора, но така предвиденото увеличение не може да надвишава горната граница. Така че, колкото и да се събират данни за престъпления, горната граница е горна граница", заяви Марковски.

„Безпрецедентни са фактите, които станаха публично известни от обявеното протоколно определение към първоначалната мярка за неотклонение, която беше наложена на младежите от Окръжния съд в Пловдив", каза още адвокатът.

„Отделно от това, още повече ми се затвърди мнението, че е безпрецедентно от интервюто и думите на Окръжния съдия в Пловдив, който много добре познава тези първоначални доказателства и факти, които са събрани. А самата негова емоционална реакция по време на заседанието говори, че и професионалисти с изключително голям служебен стаж не са виждали подобна безпрецедентна жестокост", коментира той за жестокото убийство.

„Това най-вероятно ще стане в един по-късен момент, ако, разбира се, наблюдаващият прокурор след моя молба ми позволи предварително да прочета доказателствата по делото, за да мога с каквото мога да бъда полезен в процеса на проверка и събиране на доказателства", заяви той.

По думите му - с него са се свързали граждани от Пловдив, към които също е имало подобни покани.

„Разбира се, аз не мога да твърдя, че тези покани са отправени от някого от петимата обвиняеми до този момент, но след като събера информация, която ще бъде предоставена от тези граждани, ще настоявам те да бъдат разпитани в хода на разследването дали е имало такива предходни капани за лов на педофили", коментира адвокатът.

Той посочи, че в никакъв случай не трябва да се нарушава презумпцията за невиновност на едно обвиняемо лице.

„Това е основна максима и правило в съдебните системи. Но настоящият случай виждате, че беше малко по-осветлен и от самия съд, който допусна журналисти на самото съдебно заседание, където са самите непълнолетни. Те бяха снимани. Това, между другото, е добрият подход, защото когато има публичност и когато има осветляване на тези факти, това действа много превантивно и се мисли в посока да се изпълни идеята на генералната превенция - други млади хора в никакъв случай да не си помислят да правят това", заяви Димитър Марковски.

Аз мисля, че няма да е особено успешно да се опитат да твърдят, че те влизат в ролята на някакви обществени наместници, които обявяват война на педофилията. Защото в тази ситуация първо искам да кажа категорично, че Георги Кузев не е педофил. Той няма профила на такъв човек. Това е момче, което живее в малко населено място. Той е известен. Той никога до този момент не е имал някакви прояви и посегателства към малолетни момичета", коментира адвокатът.

„Това, че си е писал с момиче, което се представя за 15-годишно, не го вкарва в графа „педофил". Той няма такива прояви, които са свързани с някакви конкретни действия към малолетни или непълнолетни момичета. Даже имам идея да подам една молба до кмета на Кричим да ни изготвят една личностна характеристична справка. В тези малки населени места, ако имаш някакви противообществени прояви или някакви данни за такива прояви и действия, това нещо трябва да е служебно известно най-малкото на кмета. Да не говорим за служителите в района, районни инспектори и така нататък", отбеляза още той.

„Важно е да се установи снимащите в какви отношения са с тези, които са нанасяли побоя на Георги, и тогава може да бъде направена такава преценка – дали те няма да застрашат себе си", посочи Марковски.

Относно използваните от младежите символи, адвокатът заяви: „Престъпление е категорично. Неофашистката идеология е забранена от закона. Представлява престъпление демонстрацията на свастики, на неонацистки символи, на проповядване, на събиране. Даже има данни, че те са се опитвали да рисуват върху тялото му свастики, но то е било окървавено и поради тази причина не са изрисувани фашистките символи. Така че има данни и за такова престъпление", коментира той.