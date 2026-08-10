Задържаха директорката на Столипиновската сорбона, разследват злоупотреби

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Проверката е на "Икономическа полиция", по неофициални данни - за обществени поръчки

Директорката на пловдивското училище "Найден Геров" - единственото средно в най-голямата етническа махала на Пловдив, откъдето идва прозвището му Столипиновската сорбона, Атанаска Николова-Темелкова е задържана за едно денонощие. Това научи "24 часа", а разследването е на "Икономическа полиция". По неофициални данни се разследват злоупотреби по обществени поръчки.

Това не е първото разследване на Столипиновската сорбона в последните години. През 2024-а прокуратурата започна проверка как петима ученици са преминали в по-горен клас, без да са ходили на училище. Държавното обвинение се зае със случая, след като стана ясно, че починало момиченце е получавало оценки. Нарушението се случвало в периода 2021-2023 г.

Очаква се утре да стане ясно дали на Атанаска Николова-Темелкова ще бъде повдигнато обвинение, както официална информация от разследващите.