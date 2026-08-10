ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се завръща във волейбола в България

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23367038 www.24chasa.bg

Задържаха директорката на Столипиновската сорбона, разследват злоупотреби

24 часа Пловдив онлайн

11624
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СУ "Найден Геров" в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Проверката е на "Икономическа полиция", по неофициални данни  - за обществени поръчки

Директорката на пловдивското училище "Найден Геров" - единственото средно в най-голямата етническа махала на Пловдив, откъдето идва прозвището му Столипиновската сорбона, Атанаска Николова-Темелкова е задържана за едно денонощие. Това научи "24 часа", а разследването е на "Икономическа полиция". По неофициални данни се разследват злоупотреби по обществени поръчки.

Това не е първото разследване на Столипиновската сорбона в последните години. През 2024-а прокуратурата започна проверка как петима ученици са преминали в по-горен клас, без да са ходили на училище. Държавното обвинение се зае със случая, след като стана ясно, че починало момиченце е получавало оценки. Нарушението се случвало в периода 2021-2023 г. 

Очаква се утре да стане ясно дали на Атанаска Николова-Темелкова ще бъде повдигнато обвинение, както официална информация от разследващите. 

СУ "Найден Геров" в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират