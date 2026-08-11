Адвокат Михаил Екимджиев: Насилието тръгва от дребни прояви, и ескалира, ако държавата гледа безучастно

Срам, че всички ние като общество сме виновни за случилото се в Пловдив с 37-годишвния Георги, заяви пред Нова тв адвокатът Михаил Екимджиев.

"Онова, което е могло да бъде предотвратено е, че от години има поне един инфлуенсър, който се хвали, че лови педофили. Вместо този човек да бъде спрян от институциите и наказан, институциите си сътрудничат с него и го хвалят. Тези момчета и момичета всъщност имат светъл пример пред себе си и сигурно си казват защо и те да не направят това добро, за което и той е хвален?

Разликата между героизма на тази банда и превръщането им в изроди и садисти е в това, че ако Георги беше жив, тези деца щяха да са герои, защото са заловили един педофил. Защото когато си присвоиш и си вземеш правото в свои ръце, ти определяш кой е педофил, кой е хомосексуалист, ти си прокурор, съдия, съдебен изпълнител. Затова от средновековието самоуправството, вземането на правосъдието в свои ръце е едно от най-тежките престъпления. Затова са измислени тези дълги безсмислени процеси от първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни заседания, за да установяват истината - дали някой е педофил, престъпник. И когато държавата установи истината, тогава има право да те накаже.

Държавата има монопола над насилието и ако тя реши да предостави парчета от него на частни структури, тя прави това със закон, както е например със закона за частната охранителна дейност. Не че частните опхранители не са били замесени в подобни гаври, но поне там има някаква надежда, че хората изпълняващи тези функии минават някакви тестове, фирмите им вземат лицензи и има някакъв контрол и правила. Докато тук държавата години наред бездейства и оставя едни хора да ловят педофили и да се хвалят, преди да напишат книги за това, докато последователи на други идеологии не направят нещо брутално и садистично като това в Пловдив, всички се оказваме шокирани и възмутени.

Виждате как буквално през няколко дни имаме подобни случки. В Банско полицията не се намеси, когато според местни и собственика на хотела, италианските гости безчинстваха в хотела. Ако се беше намесила, това нямаше да се случи. Насилието тръгва от дребни прояви и ако държавата и обществото гледат безучастно, то ескалира. Преди време младо момче беше убито, защото група беше тръгнала да прочиства Борисовата градина от хомосексуалисти. И тогава нямаше сила, която да накара българските съдилища за по тежка наказателна квалификация от обикновено убийство. Майката на това момче трябваше да отиде в Страсбург и да спечели делото, за да може при новото разглеждане на делото българският съд да приеме, че извършеното е престъпление и от омраза и трябва да бъде наказано по-сериозно.

Момчетата и момичетата в Пловдив, които пуснаха записа на гаврата и мъчението на този човек, трябва да бъдат видени, защото сами си показаха лицето. Според мен съдия Петко Минев, който беше критикуван, че нарушава презумпцията за невиновност, и по мое мнение несправедливо, очевидно реши да бие камбаната с подробен разказ за случилото се, но не споменаваше имена и разпределение на роли. Лично подкрепям позицията му".