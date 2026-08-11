Пожарът във военния завод край Трявна е овладян, няма активни огнища

Овладян е пожарът, който избухна заради взривовете във военния завод ЕМКО край Трявна вчера. Той се разпространи в Тревненския Балкан в посока село Станчов хан.

На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов съобщи, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара.

„Нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени, има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище, най-вече са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим, където е необходимо, и да не позволяваме да излезе извън периметъра пожарът", каза той.

И обясни, че заради опасността от нови взривове пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние съобразно плановете за действие в обекта.

„Най-важното и специфично същност е безопасността на нашите екипи. Т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Т.е. ние на определено разстояние, докато да достигне фронта, не можем да работим", каза още той.

Според Джартов пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите.

„Да, от осколките вследствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар", каза той. Той уточни, че осколките могат да достигнат разстояние до около 500 метра, но точният периметър на пожара все още не може да бъде определен.

Към момента няма опасност за населените места в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите.

„За населените места няма риск. Възможно е някъде да има, вследствие на вятър и повишаване на температурите и временно разпалване, но като цяло периметърът е локализиран", каза още той.

През деня на място ще останат три екипа на пожарната, като при необходимост могат да бъдат изпратени допълнителни сили.

Пожарникарите все още не са влизали на мястото на самия взрив. Причината е, че обикновено се изчакват 24 часа, но сега е необходимо и разрешение от прокуратурата, която ръководи разследването.

„Последният беше след 2 часа, към 2:30, малко преди 2.30, така че 24 часа след това няма да се влиза от нашата страна."

Джартов обясни, че обектът подлежи на периодичен контрол по отношение на пожарната безопасност, независимо от конкретния инцидент.

По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци.

Кметът на Трявна Денчо Минев посочи, че част от жителите са били притеснени, но няма данни за опасно замърсяване.

„Имаше притеснение в някои от нашите съграждани, по-скоро които бяха изразени в кметство Плачковци. Бяха извършени проверки от страна на пожарната, като чистотата на въздуха няма измерени някакви отклонения от нормите. Но за сигурност се свързахме и с РИОСВ, които изпратиха екип на място и днес ще има точни данни." Мобилните станции са извършили измервания и в Трявна, и в Плачковци, като към момента се намират в Плачковци.Кметът благодари на пожарникарите, полицаите и служителите на завода за реакцията им след взрива. По думите му най-важното е, че няма пострадали.Минев допълни, че няма опасност за близките населени места и за туризма в района.

„Не е имало масовост, тъй като не е случайно заводът е на 10 км от града, няма опасност. Така че няма опасност и за туризма, тъй като трябва да е с силен туризъм, в момента е в разгара си. Също така и това нещо, няма притеснения, в обстановката е напълно спокойна."

Към момента пожарът е овладян, а екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населението.

Заради ситуацията бе активирана системата BG-ALERT, но не се е стигнало до масова евакуация на населението. Предстои компетентните институции да предприемат процесуално-следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече е образувала досъдебно производство по случая.

Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че към момента няма данни за външна намеса. Предстои разследващите да извършат оглед на мястото, за да установят причините за пожара.

Управителят на военния завод „ЕМКО" Славчо Димиев отхвърли версията пожарът да е започнал от превозното средство, намирало се до склада.

„Да кажем, че складовото помещение е унищожено напълно. Складовото помещение е действително унищожено. Аз преди малко казах на ясния въпрос, има ли вероятност от превозното средство, което е до склада да е започнал пожарът. Не! Няма такава вероятност, поради простата причина, че превозното средство е товарен камион, с който се е превозила продукция от производството от помещение към склада за съхранение. Около 10 минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад."

По думите му работниците, които са извършвали товаро-разтоварните дейности, са видели, че запалването е започнало отвътре навън, съобщава БНТ.

„От това, което са видели нашите работници, които са обслужвали в момента тази разтоварната дейност, е започнало запалване отвътре навън в складовото помещение. Това запалване тепърва ще бъде изяснено като причина каква е. Силно се надяваме действително да има ясна причина установена, за да не се допусне в бъдеще да се случват такива подобни неща." Димиев не изключи възможността за човешка грешка, но подчерта, че на този етап не може да се направи категоричен извод.„Човешка грешка е възможно винаги, но едва ли мога в момента или някой друг в днешния ден да даде яснота по въпроса, защото тепърва предстои, след определен период от време, да се допуснат хора до мястото на склада, да се направят огледи, да се направят експертизи, които биха могли да донесат малко повече яснота. Винаги съм го казвал в такива тежки ситуации, че ние сме най-заинтересованите да разберем каква е истината, за да не се допускат такива случаи в бъдеще."