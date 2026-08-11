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Тодор Тагарев: Има необяснимо разминаване в правителството за дрона край Кардам

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Тодор Тагарев

Много е малка вероятността да се самовъзпламени барут в контролирани условия. Има няколко случаи, в които имаше взривове в складове на фирмата. Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред bTV. 

Взривове в хале с боеприпаси край Трявна изплашиха местните в понеделник. Складът е на фирмата на Емилиян Гебрев ЕМКО, който от години има проблеми с руснаците. Но в случая няма никакви данни за тяхна намеса.

Първият взрив е станал към 10,30 ч, а очевидци разказват, че после се чули още няколко. Над склада се вдигнал голям и гъст облак дим. Днес ще влязат и службите в завода.  

В събота пък падна дрон близо Кардам, който не беше засечен нито от нашите служби, нито от Румъния.  В този случай станахме свидетели на необяснимо разминаване - премиерът казва, че дронът не е бил играчка и е имало взрив. Вчера министърът на отбраната казва, че няма взрив. И отива към опит за прикритие, каза още Тагарев. И обясни, че снимките също са оскъдни. Беше категоричен, че е трябвало да се извика руската посланичка, а не украинската. 

Тодор Тагарев

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