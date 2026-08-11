Анализатори: Бандата от Пловдив е търсила морален аргумент, за да упражни насилие

Ловът на педофили ми изглежда като потребност на децата да извършат насилие, заяви по Нова тв анализаторът Тихомир Безлов. Търсят морален аргумент, за да го направят - педофилът за тях не е човек.

Темата за това как възникват инцидентите като в Пловдив започва още от училищата. Когато са нарушени механизмите на първичен контрол - от търсене на отговорност за отсъствието от училище през дребните спречквания, водят именно до безнаказаност, коментира анализаторът.

Линията от нацистки символи - имате келтски кръст, стилизиран типичен нацистки орел - не може всичко това да е в социалните мрежи и ние да не го забелязваме.

Обикновено ловът на педофили е популярен сред ученици, които имат потребност да изразяват диващината си, заяви криминалистът Иван Савов. Превърна се в мода. Но много от тези случаи често се премълчават. Примерно господинът много ме тормози, пускат му деветокласничка, тя - този е педофил и го омаскаряват. Такива случаи има в почти всяко училище. Навремето имаше случаи и с политици.

Но в случая в Пловдив има нещо много по-страшно - ако реша да направя криминално престъпления, бих взел всички мерки да го прикрия, за да не ме хванат. Те не само че не са взели никакви мерки да го сторят, но са снимали, похвалили са се , което за тях това явно означава все едно да размажеш хлебарка на пода на банята. Т.е. човека, когото са убили в очите им не е човешко същество. Тези деца са с промити мозъци.

В България критерият за добро семейство е семейство с пари, което показва добра външност, стандарт, лъскаво семейство. Само че това няма нищо общо с истината. Доброто семейство е това, в което има диалог между родители и деца. в което родителите имат отговорност 24 часа 7 дни в седмицата.