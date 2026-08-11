Валентин Радев: Инцидентите във военните заводи не са системни

Взривът във военния завод край Трявна отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия. Според експерта по боеприпаси и взривове и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен.

Валентин Радев обясни, че липсва конкретна статистика за инцидентите в отбранителната промишленост, но според него те не показват системен проблем, а контролът в сектора е значителен. По думите му от 2000 г. насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но „ЕМКО" се отличава с липсата на загинали и ранени за този период.

„0 смъртни случаи. 0 нараняване има", каза той пред БНТ.

Експертът определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието.

Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол.