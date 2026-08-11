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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23367639 www.24chasa.bg

За 24 часа са потушени 159 пожара в страната

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Пожар СНИМКА: Pixabay

През изминалото денонощие в страната са потушени 159 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 212 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Информацията е към 6:00 часа. При пожарите е пострадал един човек.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 12 в жилищни сгради; два в промишлени сгради, шест в транспортни средства и един в горски масиви. Без нанесени материални щети са възникнали 133 пожара, от които 78 в сухи треви, горска постеля и храсти, четири в стърнища и 39 в отпадъци.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са десет фалшиви повиквания, пише БТА

Пожар СНИМКА: Pixabay

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