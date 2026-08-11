С 11 млн. евро обновяват каре от улици до идеалния център на Пловдив, 50 г. няма да трябват ремонти

Мащабният проект ще включва подмяна на настилки, ВиК и електромрежа, както и изграждане на нови паркчета и площадки

Местни удължават всеки ден пътя си до работа, за да спасят колите си от лошото състояние на пътя

Общината залага на дълъг ремонт, може да отнеме 3 години

Разместени павета, кратери и тесни, разбити тротоари. Така от над 10 години изглежда печално известната улица "Граф Игнатиев" в Пловдив. Макар да се намира едва на стотина метра от идеалния център на града и да играе свързваща роля между главния булевард "Цар Борис III Обединител", кварталите "Каменица 1" и "Каменица 2" и да поема част от движението към големия район "Тракия", отсечката е в повече от плачевно състояние и буди у хиляди пловдивчани въпроса защо толкова време никой не е взел мерки.

"Повече от абсурдно е. Колата ми е ниска и година и половина се налага да въртя, защото е невъзможно да мина по "Граф Игнатиев", без да счупя нещо", коментира пред "24 часа" Константин Дамянов, който живее в квартала. Макар улицата да е най-прекия път, по който може да стигне до работа, той реално няма как да се възползва от нея заради състоянието ѝ.

В непосредствена близост до "Граф Игнатиев" е и ул. "Добри Чинтулов", която е още по-лоша. Настилката се изразява в няколко метра разбити плочки, последвани от пясък. Освен джипиесът и картите, почти никой дори не знае, че това е нещо повече от междублоков паркинг. "Реално тя единствено се води улица и има регулация. Напрактика е само пръст и кал, почти е непреходна", обясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Уличката пресича що годе главната за зоната "Граф Игнатиев" и би спомогнала за улеснено придвижване дори на пешеходци, но състоянието ѝ в момента не позволява на майки да минат с количка, а калните локви, които се образуват при всеки дъжд, блокират всеки опит човек да я прекоси пеша.

На пръв поглед тези две улици правят най-голямо впечатление, когато човек се разходи в тази част от центъра, проблемите обаче не се изчерпват дотам. Покрай тях има още много разбити тротоари, павета и плочки, заместващи асфалта, и неугледни градинки. За да се реши проблемът максимално ефективно, районната администрация е взела решение да търси възможност за масов ремонт. Екипът на Георги Стаменов иска да обнови всички улици в карето между "Граф Игнатиев", "Петко Д. Петков", "Богомил" и бул. "Цар Борис III Обединител", както и две зелени площи, попадащи там. За целта ще са им необходими 10 997 819,02 евро с ДДС, които на този етап не са осигурени.

"Във времето виждаме, че когато има проект, има разрешение за строеж и е избран изпълнител, остава въпрос на воля да се осигурят средствата. В противен случай, ако само повтаряме: "Няма пари и затова нищо не правим", няма как да се случи каквото и да е", каза Стаменов. По тази причина вече е обявена обществена поръчка на инженеринг. Изпълнителят ще трябва сам да изготви проекта за мащабния ремонт и след това да го завърши. Конкурсът е разделен на две обособени позиции - за улиците и за зелените площи, като фирмите могат да кандидатстват както за всичко, така и за всяка поотделно.

Условията на общината предвиждат работата да продължи и в следващия кметски мандат - след 2027 г. Крайният срок за изпълнение на задачите, свързани с улиците в района, е между 700 и 900 дни, а за зелените площи - между 180 и 300 дни. Освен да преасфалтират, строителите ще имат за цел и да ремонтират изцяло водопроводната и електрическата мрежа в зоната, за да престанат честите аварии.

"Когато говорим за ремонт на ВиК мрежата, задължително трябва да се подходи по-комплексно, а не да се мисли улица за улица. Имаме вече добър пример за това - карето между бул. "Цар Борис III Обединител", "Марица-юг", "Източен" и "Мария Луиза". Там видяхме, че след завършването на един голям проект, после проблеми няма. Остава само адекватната поддръжка от ресорните общински предприятия "Чистота" и "Градини и паркове", обясни Георги Стаменов. По думите му целта е след приключване на дейностите в следващите 50 г. да няма аварии. "И да може най-накрая тази централна зона да има нормален вид", заяви районният кмет.

Строителната работа по улиците в първата обособена позиция е разделена на 3 етапа. Фирмата ще трябва да започне с най-наложителното - "Граф Игнатиев", "Добри Чинтулов", част от "Леонардо Да Винчи" и от "Борислав". Втората част включва "Крали Марко", "Доспат", "Хайдушка" и остатъка от "Леонардо Да Винчи", попадащ в карето, а за финал трябва най-после да бъде положен асфалт в началото на дългата ул. "Богомил" и да се обърне внимание на "Цар Асен I-ви".

Втората обособена позиция, която ще бъде завършена доста по-бързо, предвижда освежаване на две зелени площи - в района на "Богомил" с номера от 5 до 19 и между ул. "Доспат", "Крали Марко", "Борислав" и "Леонардо Да Винчи". Сега там пейките са стари, а растителността е в незадоволително състояние. Районната администрация е планирала възстановяване, изграждане на поливни системи и спортни зони. "Както и детски площадки, за да има къде и най-малките жители да играят", каза Георги Стаменов.

Жителите на квартала посрещат с усмивка идеите за цялостно облагородяване на района и се надяват по-скоро да приключат мъките им.