Трите нови станции в "Подуяне" отварят за пътници след 12 ч в петък

Трите нови метростанции по третата линия на метрото ще отворят за пътници след 12 часа в петък. Преди това те ще бъдат открити официално. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Първоначално от Столичната община обявиха, че трите нови станции под бул. "Вл. Вазов" ще бъдат открити в петък, а отварянето им за пътници ще се случи в събота - 15 август.

„Благодаря на жителите на кварталите „Хаджи Димитър", „Левски В" и „Левски Г" за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. С пускането на новия участък резултатът от дългогодишната работа вече е факт — хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

В момента в София се строят още 6 метростанции, част от разширението на третата линия. Те минават през "Слатина", зала "Арена София" и стигат до бул. "Цариградско шосе" при Окръжна болница. Очаква се строителството на 6-те км ново метротрасе да приключи до края на 2027 г.