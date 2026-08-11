ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Едно лично постижение и отпадане на всички българи...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23367815 www.24chasa.bg

Блъснаха пешеходец в село Самоводене, той е със счупена ключица

Дима Максимова

[email protected]

1332
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

59-годишен пешеходец е с фрактура след като бе блъснат, докато пресича в с. Самоводене. Произшествието е станало вчера около 15,30 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 55-годишен от Велико Търново е блъснал пресичащият пътното платно мъж от с. Куцина. В резултат на това пешеходецът е с фрактура на ключица.

Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни, посочват от полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират