Блъснаха пешеходец в село Самоводене, той е със счупена ключица

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59-годишен пешеходец е с фрактура след като бе блъснат, докато пресича в с. Самоводене. Произшествието е станало вчера около 15,30 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 55-годишен от Велико Търново е блъснал пресичащият пътното платно мъж от с. Куцина. В резултат на това пешеходецът е с фрактура на ключица.

Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни, посочват от полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.