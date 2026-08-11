БАБХ с апел преди Голяма Богородица: Да не се носят овце и кози в храмове и манастири

Във връзка с предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица - Голяма Богородица, и усложнената епизоотична обстановка по отношение на шарката по овцете и козите (ШОК), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите към повишена отговорност.

Доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба създава сериозен риск от разпространение на заболяването. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт със заразени животни или замърсени материали, съобщиха от агенцията.

Особено важно е да се спазват следните изисквания:

да не се извеждат овце и кози от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви;

да не се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без изискуемите ветеринарномедицински документи;

да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти;

да не се приемат живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища;

да не се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти;

при приготвяне и раздаване на курбан да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка.

В населените места, попадащи в защитни и надзорни зони, свободното придвижване на овце и кози е забранено, освен в изрично разрешените от БАБХ случаи и при изпълнение на определени ветеринарномедицински условия. Религиозният или обредният характер на събитието не представлява основание за изключение от действащите мерки.

БАБХ призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празнични прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събирания. Шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората, но е силно заразно заболяване при овцете и козите, което може да доведе до висока заболеваемост и смъртност и до значителни икономически загуби. Стопаните трябва ежедневно да наблюдават животните си.

При повишена температура, отпадналост, намален апетит, секрети от очите и носа, кожни възли, папули, корички или други съмнителни признаци, следва незабавно да уведомят регистрирания ветеринарен лекар или съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ: 0 700 122 99. Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. При установяване на нарушения ще се прилагат предвидените в законодателството административни и ветеринарномедицински мерки.

Отговорното поведение на всеки стопанин и организатор е решаващо за ограничаване на заболяването ШОК и опазване на животновъдството.

БАБХ заявява, че уважава религиозните традиции и призовава празникът Успение Богородично да бъде отбелязан без действия, които могат да застрашат здравето на животните и поминъка на животновъдите.