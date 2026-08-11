Нивото на Дунав продължава да спада, кораб заседна край Лом

Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава усложнена, съобщи Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

При повечето водомерни постове е отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, а при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията за газене на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на Дунав.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене.

Ниските водни нива продължават да затрудняват корабоплаването и налагат ограничения в критичните участъци на реката. През последните дни минималната измерена дълбочина при Батин и Белене е около 1,6 м, а в останалите участъци – 1,8 м и повече.