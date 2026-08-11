Свищов има седмица да включи нови кладенци и да избегне воден режим

Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, община Свищов предприе извънредни мерки за защита на населението.

Критичното намаляване на нивото на река Дунав и засушаването на терасите на реката, където са разположени водоизточниците за гр. Свищов, с. Вардим и с. Царевец, създаде проблеми с водоснабдяването на тези населени места. За да се избегне критичната ситуация с намаляването на количеството вода в основите водоизточници – кладенци тип Раней1 и Раней 2, община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервните водоизточници „Раней 3" и „Раней 4" и включването им към Помпена станция Вардим, съобщиха от местната управа.

Обявено е бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджидимитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места от дни са подложени на строг режим във водоподаването.

За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов отправи официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" за спешното осигуряване и доставяне на бутилирана питейна вода за населението на засегнатите селища.

Във връзка с критичната ситуация Община Свищов призовава гражданите да пестят водата и разумно да използват наличните водни ресурси до овладяване на кризисната ситуация.