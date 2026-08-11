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Задържаха мъж, проникнал в дома на 81-годишна жена в Тервел, после я пребил

Дияна Райнова

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Задържаха мъж, проникнал в дома на 81-годишна жена в Тервел, после я пребил СНИМКА: Архив

Районната прокуратура в Добрич задържа за срок до 72 часа 35-годишния С.С., привлечен към наказателна отговорност за грабеж на мобилен телефон, извършен след употреба на сила спрямо възрастна жена от град Тервел.

Предстои Районният съд в Добрич да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" на обвиняемия.

Според събраните до момента данни, през нощта на 7 срещу 8 август 2026 г. С.С. проникнал нерегламентирано в дома на 81-годишната жена. Тя се събудила от шума и, след като видяла непознатия мъж, започнала да вика за помощ.

Нападателят се опитал да запуши устата й, за да я накара да замълчи, но не успял. След това я съборил на земята и й нанесъл няколко удара. След нападението взел мобилния й телефон и избягал.

На следващата сутрин възрастната жена била открита от сина си в безпомощно състояние. Тя е настанена в болнично заведение със сериозни наранявания и към момента не е контактна.

По случая незабавно е образувано досъдебно производство. В резултат на извършените процесуално-следствени действия е установена съпричастността на С.С. към извършеното престъпление.

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е известен на органите на МВР и прокуратурата. Той вече е осъждан за измами и кражби.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Добрич.

Задържаха мъж, проникнал в дома на 81-годишна жена в Тервел, после я пребил СНИМКА: Архив

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