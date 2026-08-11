Над 15 500 стоки менте задържаха митничари на "Капитан Андреево"

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15 549 „маркови" стоки, сред които дрехи, парфюми, спортни обувки и чанти, са задържали митническите служители на митнически пункт „Капитан Андреево". Стоките са открити при проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите, на 5 август 2026 г., на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Водачът представил документи за превозваната стока от Турция през България за Босна и Херцеговина. След анализ на риска превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, съобщават от Агенция "Митници".

При проверката, сред декларирания товар в 43 от общо 420 превозвани колета, митническите служители открили текстилни изделия и чанти с логата на защитени търговски марки. Установени са 3754 дрехи, по-голямата част от които тениски, както и 287 чанти.

При други две проверки на два отделни товарни автомобила, превозващи групажна стока от Турция за Босна и Херцеговина, сред декларираните стоки са открити общо 4522 „маркови" артикула. Те включват 3403 тениски и шапки, 266 спортни обувки и чехли и 853 чанти.

При щателни проверки, извършени в началото на август на три автобуса, митническите служители установили още 2863 текстилни изделия, сред които дрехи, шапки и чорапи. Открити са и 3858 парфюма, 105 чифта спортни обувки и 160 портфейла.

Всички стоки били брандирани със словни и фигуративни изображения на търговски марки и се пренасяли в личния багаж на трима пътници, пътували от Турция за Румъния.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защитата на интелектуалната собственост стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки.

Само през изминалите два месеца – юни и юли, митническите служители на МП „Капитан Андреево" са задържали над 180 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост.