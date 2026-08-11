Шеф в ЕМКО: Запалването в склада с боеприпаси е тръгнало от центъра. Как - там няма ток

Трябва да се работи по всички възможни версии за възникналия пожар и последвалите взривове в склада за боеприпаси на производствената площадка в село Белица. Това каза директорът на обособеното производство Славчо Димиев тази сутрин. В изявление от деня на инцидента той категорично отрече възможна външна намеса, както и човешка грешка.

"Запалването е тръгнало от централната част на склада, където са се намирали барутни заряди. Дали това е било под някакво въздействие, не мога да кажа, но самозапалване е много трудно. В склада няма ток", уточни Димиев пред Нова телевизия.

Той смята, че причината за запалването не е и в камиона, който се намирал до склада. "10 минути по-рано в халето е извършвана товаро-разтоварна дейност на готова продукция. Камионът е бил празен и пожарът не е тръгнал от него", каза директорът.

Обстановката след вчерашния взрив в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край село Белица се нормализира, посочи в страницата си във фейсбук кметът на община Трявна Денчо Минев.

Горските пожари в землището на село Станчов хан по източния и западния фронт са овладени, като нощта е преминала спокойно и два екипа на пожарната са работили на терен. За това докладва директорът на Главна дирекция "ПБЗН" главен комисар Александър Джартов по време на сутрешния брифинг днес.

"Още веднъж изказвам своята благодарност към всички екипи на РДПБЗН - Габрово и РСПБЗН - Велико Търново, горско стопанство, на доброволците към Доброволно формирование - Трявна, на всички институции и на работниците на фирма ЕМКО за бързата и адекватна реакция при евакуацията от площадката вчера. Най-важното в този момент е, че няма жертви и пострадали и всички са в безопасност. Няма опасност за населените места и хората могат да бъдат спокойни", написа Денчо Минев.

Все още има локални огнища, вследствие на разпръснати осколки от взрива. Дежурствата и наблюдението на горските терени продължават и през следващите часове от три екипа на пожарната. Тепърва ще се извършат обходи за установяване на засегнатия периметър от горския пожар в района.

По-късно днес, след разрешение на Окръжна прокуратура - Габрово, ще бъде извършен оглед и в изгорелия склад от назначените експерти и представители на полиция, СОБТ и сухопътни войски за оглед на обекта и извън него за осколки и установяване на причините за инцидента.

"Последният взрив беше в 14 ч., малко преди 14:30 ч. вчера, така че 24 часа след това не може да се влиза", допълни още гл. комисар Джартов.

"Към момента имаме данни за такъв опасен боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден днес на място", информира директорът на ОД на МВР - Габрово старши комисар Илиян Иванов.

В Плачковци вчера бе разположена мобилна станция на РИОСВ - Пловдив за измерване на качеството на въздуха. Очакваме днес официалните данни и от тяхна страна, като първоначалните такива от замерването на пожарната през изминалия ден показаха, че въздухът е в норма и няма отклонения и опасност за населението.

Районът на завода за боеприпаси край село Белица остава отцепен и граждани не се допускат в периметър от един километър. Всички пътища са отворени за движение, няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване