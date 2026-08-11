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Момчетата няма да обжалват ареста за убийството в Пловдив, само момичетата искат свобода

24 часа Пловдив онлайн

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Двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев. Снимка: Никола Михайлов

Жалби срещу определението на съдия Петко Минев, с което на петимата арестувани за убийството на Георги Кузев от Кричим беше определена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", са постъпили в Апелативния съд само от двете обвинени момичета. Трите момчета не са оспорили определението и не са изявили желание да излязат на свобода. 

Заседанието пред втората инстанция ще бъде на 13 август от 10 ч. Очаква се отново да се гледа при закрити врати, тъй като обвинените са непълнолетни. В 9,30 ч. пък близки се събират на протест пред съдебната палата в Пловдив. 

Жестокото убийство стана на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. На следващия ден заподозрените бяха установени и задържани, а на 7-и Окръжният съд ги остави зад решетките.

Двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев.

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