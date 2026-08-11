Мъж ударил жена си с пластмасова лопата, задържан е

Мъж на 57 години, който е ударил жена си с лопата по гърба, е задържан в Районно управление - Велики Преслав след сигнал за домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

На 10 август, около 23:30 ч., в Районното управление във Велики Преслав е получен сигнал за домашно насилие. 48-годишна жена е съобщила, че 57-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, я е обиждал и я е ударил по гърба с пластмасова лопата за смет. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.