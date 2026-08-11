Съдът в Пловдив намали гаранцията на Левон Манукян от 50 000 лв. на 7500 евро

Делото за аферата с театрите няма да бъде върнато на прокуратурата, тръгва на 14 октомври

Пловдивският апелативен съд измени размера на гаранцията на бившия директор на разградския театър Левон Манукян. Диригентът беше пуснат на свобода срещу 50 000 лв., но магистратите приемат, че за двете години от задържането му той не е дал основание да се приеме, че може да извърши друго престъпление или да се укрие. Освен това останалите, подсъдими заедно с него по делото за голямата афера с театрите, са с доста по-ниски мерки за неотклонение. По тази причина съставът е намалил размера на неговата на 7500 евро, съобщиха от Апелативния съд.

Искането за промяна на мярката беше направено в хода на разпоредителното заседание пред Окръжния съд на 15 юли, но там Манукян беше порязан. Също така магистратите отхвърлиха и исканията на част от защитниците делото да бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения.

Втората инстанция потвърди определението им, с което искането беше отхвърлено. Те посочват, че принципно се съгласяват с доводите на защитата за липса на мотиви към акта на Окръжния съд. Тъй като в настоящия стадий на наказателния процес това не е основание за връщане на делото за ново произнасяне, апелативните съдии са обсъдили всички доводи в жалбите на защитата и ги намират за неоснователни.

Те са категорични, че в хода на досъдебното производство не е допуснато нарушение, свързано със събирането на доказателства, тъй като всяка непълнота може да бъде отстранена в съдебната фаза на процеса.

"За неоснователен е приет и доводът, че правото на защита на подсъдимите е било нарушено, тъй като прокурорът не е изложил мотиви защо други лица, участвали в инкриминираната дейност, не са били обвинени. Според закона единствено прокурорът преценява, въз основа на събраните доказателства, срещу кои лица да повдигне обвинение", посочват от Апелативния съд.

Определението на на втората инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Тъй като делото няма да бъде връщано на прокуратурата, то ще се гледа пред Окръжния съд на 14 октомври.

Както "24 часа" вече писа, според обвинението в периода между 7 август и 25 септември 2024 г. от бюджетите на театрите в Смолян и Разград са били източени общо 3 311 703,12 лв. чрез назначения на фиктивни служители, а 8 души бяха привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група. За лидер на бандата се сочи Петко Писков, с него обвинени са директорите на трупите в Смолян и Разград по това време Румен Бечев и Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов, Ивайло Иванов, Иван Христов и Ивайло Асенов.

Манукян и Бечев са привлечени към наказателна отговорност за длъжностно присвояване в качеството им на извършители, соченият за тартор на групата - като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите - като помагачи. Георгиев, Чилов, Христов и Асенов са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, понеже получавали и държали средствата, източени от бюджета. За двама от тях обвиненията са квалифицирани като такива в особено големи размери. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари възлиза на 1 384 388 лв.