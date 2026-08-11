Река потече в центъра на Пловдив. Кой ще плаща водата, питат минувачи (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Река тече по улица "Дондуков" в центъра на Пловдив. Чиста питейна вода се пилее по паважа, а колите я разнасят.

Пловдивчани с недоумение наблюдават как потокът върви, а около 10 часа тази сутрин нямаше никакъв екип на ВиК на мястото.

"Водата изби във вторник следобед. Дойдоха работници и уж отстраниха аварията. Засипаха мястото с камъни. И след тях отново изби. Представете си как е направено", коментираха от близкия магазин.

Работничка в съседно заведение разказа, че тъкмо майсторите са си тръгнали и водата избила на две места след тях.