Река потече в центъра на Пловдив. Кой ще плаща водата, питат минувачи (Видео)

Река тече по улица "Дондуков" в центъра на Пловдив. Чиста питейна вода се пилее по паважа, а колите я разнасят.
Пловдивчани с недоумение наблюдават как потокът върви, а около 10 часа тази сутрин нямаше никакъв екип на ВиК на мястото.
"Водата изби във вторник следобед. Дойдоха работници и уж отстраниха аварията. Засипаха мястото с камъни. И след тях отново изби. Представете си как е направено", коментираха от близкия магазин.
Работничка в съседно заведение разказа, че тъкмо майсторите са си тръгнали и водата избила на две места след тях.
"Кой ще плаща тази вода, която тече на улицата? После ще ни я начислят на сметките", негодуват минувачи.