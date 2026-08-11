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Река потече в центъра на Пловдив. Кой ще плаща водата, питат минувачи (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

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Питейна вода тече по улица "Дондуков" в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Река тече по улица "Дондуков" в центъра на Пловдив. Чиста питейна вода се пилее по паважа, а колите я разнасят.

Пловдивчани с недоумение наблюдават как потокът върви, а около 10 часа тази сутрин нямаше никакъв екип на ВиК на мястото.

"Водата изби във вторник следобед. Дойдоха работници и уж отстраниха аварията. Засипаха мястото с камъни. И след тях отново изби. Представете си как е направено", коментираха от близкия магазин.

Работничка в съседно заведение разказа, че тъкмо майсторите са си тръгнали и водата избила на две места след тях.

"Кой ще плаща тази вода, която тече на улицата? После ще ни я начислят на сметките", негодуват минувачи.

Мястото на аварията, която вчера е била отстранена и след това отново водата е избила.
Мястото на аварията, която вчера е била отстранена и след това отново водата е избила. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Питейна вода тече по улица "Дондуков" в Пловдив.
Мястото на аварията, която вчера е била отстранена и след това отново водата е избила.

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