Борисов: Дронът първо отиде да взривява инфраструктура, после стана играчка (Видео)

Общинският съветник Димитър Вучев стана областен координатор на ГЕРБ-София

Моето наблюдение е, че хората не харесват управлението в София, но не виждат и алтернатива в нас. Трябва да променим това, заяви бившият кмет и депутат от ГЕРБ Йорданка Фандъкова

Виждате, дори един елементарен дрон беше отишъл да взривява важна инфраструктура, после стана играчка. Сериозна работа. Питаха ме в неделя какво мисля, единственото, което мисля, е защо изтриха логото на "Кинтекс" от официалните снимки? Кого лъжат, освен себе си? Нищо друго не можем да казваме, защото ето, към днешна дата едни казват, че бил от шперплат, друг казва нямало взрив в него, паднал си там в слънчогледа. Други казват бил за примамка, пък така си летял. В този момент, за да се изказваш политически, не трябва да разполагаш с никакви факти. Освен изтрито лого, понеже те са много прозрачни и мислят, че хората не ги виждат, че са с тениска на "Кинтекс". После махнаха надписа. Нищо, дали са ти я без пари, облякъл си я там, какво толкова. Една сериозна тема беше извъртяна в съвсем друга посока.

Това заяви на брифинг в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов за падналия край Кардам дрон в събота и за брифинга, който след това дадоха премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов.

След първоначалния анализ от военното министерство съобщиха, че падналият край Кардам апарат е дрон примамка "Майя", които се ползват широко от украинската армия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, прави се и опит да се извлече информация за траекторията на самия полет, поясни министър Стоянов вчера. На третия ден МО пусна и кадри от разбилия се апарат.

Голяма част от елементите на управленската платка е повредена. Открит е GPS модулът, но по него не могат да се открият летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи министърът. От МО все още очакват отговор от Киев дали е излетял от тяхна територия.

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото е бензин. Украинските сили използвали различни типове - "при някои има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители", каза Стоянов. В случая е запазен серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Но и само по намерените отломки може да се потвърди, че е направен в Украйна. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.

В неделя президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. Тя предложи да има спешна среща на страните с излаз на Черно море, но без Русия, на която инициатор да е България. А на нея да се намерят варианти за подобряване на сигурността в района и да се търси по дипломатически път мир в Украйна.

Заради дрона вчера външната министърка Велислава Петрова привика на среща във Външно украинската посланичка Олеся Илашчук.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би допринесла за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министърката заявила, че за страната ни е от съществено значение да бъдат предприети мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. "Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави", съобщиха още от МВнР.

Посланик Илашчук изразила дълбока загриженост от случилото се и подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Ще окаже пълно съдействие за изясняването на обстоятелствата.

Нови антидрон системи да бъдат закупени по най-бързия начин, поиска военният министър Димитър Стоянов след падналия апарат на 100 м от границата ни с Румъния. За целта имало заделени 127 млн. евро, с които освен антидрон системи, ще бъде взета и една система за радиоелектронна война. Единият начин е да се вземат европейски системи по механизма SAFE, като страната ни е започнала преговори с държавата, която ще ни ги предостави. Министърът обаче не можа да посочи срок, в който това ще се случи.

Вторият вариант е да се вземат български системи. С по една такава в момента разполагат Военноморските сили и Сухопътните войски. Според Стоянов този вариант е целесъобразен и може да стане по ускорена процедура, но за малко количество.

Работи се усилено за закупуване на системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, обяви министър Стоянов пред БНТ. Идеята е да се вземат поне 10 такива, като има 2 начина да се осъществи покупката.

Пред структурата на партията в София Борисов обяви, че шефът на бюджетната комисия в Столичния общински съвет Димитър Вучев стана областен координатор на ГЕРБ - София. Той е общински съветник вече 7 години.

"Преди 15-20 г. казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в Шенген, в еврозоната, всички европейски фондове да се усвоят. Нашите задачи ги изпълнихме. Сега най-важното е да кажем на софиянци защо искаме да управляваме ние. Да, направихме булеварди, метрото, кръгови, заводи за битови отпадъци. Трябва да кажем какво искаме да се случи нататък - околовръстно, детска болница, всичко, което е важно. Трябва да обясните как сме се поучили от грешките, кое няма да се допуска отново, за да вървим напред. 3 г. пълен застой в София. От вас се иска по райони и квартали да обяснявате, че се учим от грешките, направили сме всичко за този град, което сме показали. Имаме яка сплав от опитни и нови", призова лидерът на ГЕРБ.

"ГЕРБ в София е най-голямата партия. Това е така не само в София, а и на национално ниво. Каква е ситуацията с ГЕРБ в София, е национален въпрос, защото София е половин България в икономически и демографски смисъл. Нашата задача ще бъде категорична - максимално добри позиции на местните избори догодина", заяви новият столичен координатор на ГЕРБ Димитър Вучев. И обясни, че това означава партията му да спечели на първо място кметското място в София, както и най-много кметове на кметства, районни кметове, най-много общински съветници. "Всяко едно движение, по-различно от това, ще приема като свой собствен провал. В тази 1 година, с всички възможни сили ще работим да постигнем тези резултати, защото нашата партия никога не се е стремяла от нещо повече от доверие", допълни Вучев.

"Моето наблюдение е, че хората не харесват управлението на София, те започнаха да не харесват и управлението в страната, но все още не виждат алтернативата в нас. И това е нашата задача, да покажем, че ние отново можем да бъдем алтернативата. Факт е, че от районните кметове в момента, най-добрите са тези на ГЕРБ, за това няма никакви съмнения. Управляващите в София дойдоха с много силни заявки, с много обещания, но единствената сериозна промяна, която аз видях, беше промяната в структурата, в която се намали броят на данъчните служители и се увеличи в пъти съставът на пиарите", каза и бившият столичен кмет и депутат от ГЕРБ Йорданка Фандъкова.

"Единственото хубаво, е че не спряха нашите проекти, които и в момента се изпълняват. Да, някои от тях се забавиха значително, вкл. и участъкът от метрото, който ще бъде открит в петък, но важните за града и софиянци, е развитието да продължава. Това, което можем да гарантираме, е че ако получим доверието отново, ще върнем темповете на развитие и визията за това, от което хората имат нужда - продължаване на метрото, околовръстното да бъде ремонтирано с много конкретен проект и още много неща, които можем да покажем и да гарантираме, че ще направим", каза още тя.