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Непълнолетен запалил врата на бившия механотехникум в Монтана, от която тръгнал пожарът

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Пожар горя в сградата на бившия механотехникум в Монтана Снимка: Камелия Александрова

Четири непълнолетни лица са установени като съпричастни към първия пожар, възникнал в бившата сграда на Техникума по механотехника „Юрий Гагарин" в Монтана. Случаят се разследва под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.

Пожарът е възникнал около 30 минути след полунощ в неделя. При него са обгорели и повредени вещи, съхранявани на третия етаж на сградата. Към момента не е установена стойността на унищоженото и повреденото имущество, съобщават от следствието. 

В хода на оперативно-издирвателните действия са установени четири непълнолетни лица, проникнали в сградата и извършвали вандалски действия. Едно от тях е запалило врата, от която е тръгнал пожарът.

По случая в Районното управление в Монтана е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура, като се извършват допълнителни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия.

В неделя около 15 часа в сградата е възникнал и втори пожар, при който са изгорели 450 квадратни метра от покрива на бившия техникум.

Пожар горя в сградата на бившия механотехникум в Монтана

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