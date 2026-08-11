Мъж от Велинград застреля куче

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Полицаи от участъка в Ракитово установиха и задържаха мъж, причинил умишлено смъртта на куче. Това съобщи говорителят на пазарджишката полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Преди няколко дни в РУ-Велинград се получил сигнал от жител на курортния град. Той съобщил, че чул пукот и по-късно установил куче да лежи мъртво на улицата.

На мястото е извършен оглед, а с работата по случая се заели служителите от полицейския участък в Ракитово.

В резултат на проведените издирвателни действия станало ясно, че извършителят е 51-годишен велинградчанин. От него е иззета и законно притежавана пневматична пушка. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, води се досъдебно производство.