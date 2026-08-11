Около 200 млн. евро ще струва новата база на НАТО край Кабиле

Около 200 млн. евро ще струва изграждането на голямата военна база на територията на войскови район „Кабиле" край Ямбол. Средствата ще бъдат осигурени от фондовете на НАТО по Програмата на Алианса за инвестиции в сигурността (NSIP). Базата ще бъде предназначена за настаняване на многонационалната бойна група на НАТО в България и ще позволява тя да бъде разширена до нивото на цяла бригада.

Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който беше на посещение в област Ямбол и представи пред местната власт концепцията на Министерството на отбраната за развитието на военно формирование „Кабиле". Стоянов проведе среща с областния управител Георги Чалъков, кмета на община Ямбол Валентин Ревански и кмета на община Тунджа Станчо Ставрев.

По време на срещата са обсъдени параметрите на проекта и взаимодействието между държавната и местната власт при неговото реализиране, съобщиха от пресцентъра на отбранителното министерство. Проектът се подготвя от няколко години, а изграждането на военните съоръжения беше одобрено от Народното събрание през януари тази година.

„На този етап предстои да започне проектирането. То ще даде възможност най-късно до една година да имаме много по-конкретна информация за параметрите на проекта", заяви Стоянов.

По думите му целта е местната власт и хората в региона да бъдат информирани още в началото на процеса, а не когато решенията вече са взети. Министърът подчерта, че ще бъде поддържан постоянен диалог с двете общини и местната общност, като страховете около проекта трябва да бъдат разсеяни с факти и информация.

Изграждането на съоръженията в „Кабиле" е стратегическа стъпка за развитието на отбранителните способности на България и НАТО. Базата ще осигурява инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.

България и Италия подписаха за изграждането на голяма база за натовски войски край Кабиле и Безмер още през декември 2025 г.

Идеята за развитието на района „Кабиле" и „Безмер" като ключов военен център е свързана и с плановете за многонационален дивизионен щаб. Предложението беше обявено още през 2023 г. от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Подобен щаб би могъл при необходимост да ръководи български бригади, многонационалната бригада и допълнителни сили и средства.

Районът има стратегическо значение заради съществуващата военна инфраструктура. В непосредствена близост е авиобаза „Безмер", има железопътна инфраструктура и бърз достъп до Черно море, а недалеч се намират гражданското летище в Бургас и учебният полигон „Ново село".

На брифинга в Ямбол Стоянов коментира и ситуацията на авиобаза „Безмер", където в момента са разположени два американски самолета-цистерни. По думите му обстановката е спокойна, няма нарушения или инциденти, а самолетите изпълняват тренировъчни полети основно в северна и северозападна посока.

Стоянов коментира и падналия дрон край Кардам. "Въпреки срещата вчера на външния министър с посланика на Украйна у нас, запитването към Украйна, което изпратихме по линия на службите, все още няма отговор", заяви той.

Министърът днес отново е имал разговор с началника на служба „Военно разузнаване". На нея двамата са се разбрали той да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска отново информация.

Все още нямаме такава, подчерта Стоянов. И от МВР няма постъпила информация дали на борда е имало взривни вещества, надявам се в скоро време да я получим, добави той.