Съдът отхвърли две нови искания на „Форест клуб Варна“ по дела за незаконни строежи

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Административен съд – Варна остави без разглеждане две нови искания на „Форест клуб Варна" ООД, свързани със заповеди на кмета на Община Варна Благомир Коцев за премахване на незаконни строежи в Баба Алино.

Двете дела са образувани по жалби на дружеството срещу допълващи заповеди на кмета, с които се разпорежда премахването на две двуетажни жилищни сгради.

В първия случай се оспорва заповед от 15 юли 2026 г., с която е допълнена предходна заповед от 19 юни за премахване на двуетажна жилищна сграда.

Съдът е оставил без разглеждане искането на дружеството за отмяна или спиране на предварителното изпълнение на определени части от заповедта. Причината е, че „Форест клуб Варна" вече е получил съдебна защита по отношение на предварителното изпълнение по друго дело.

Според съда дружеството няма правен интерес да оспорва предварителното изпълнение в частта, която засяга друг адресат на допълващата заповед. Законът не позволява жалбоподател да защитава чужди права.

Съдът е оставил жалбата и без движение за отстраняване на констатирани нередовности. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

По второто дело съдът също е оставил без разглеждане искането за отмяна или спиране на предварителното изпълнение.

Делото е образувано по жалба срещу заповед на кмета на Варна от 15 юли 2026 г. Тя допълва друга заповед от 19 юни за премахване на незаконен строеж – двуетажна многофамилна жилищна сграда с четири самостоятелни обекта.

И в този случай съдът приема, че искането е процесуално недопустимо, тъй като дружеството се опитва да защитава права на друг адресат на заповедта. Освен това вече има постановен съдебен акт в полза на „Форест клуб Варна".

И това определение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Основните жалби по двете дела предстои да бъдат разгледани, след като бъдат отстранени установените нередовности.

Случаят е част от по-голям съдебен спор около строителството в Баба Алино.

Припомняме, че Административен съд – Варна вече образува 12 административни дела по жалби на „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу заповеди на кмета на Община Варна от 19 юни 2026 г.

С тези заповеди е разпоредено премахването на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента.

Дружествата оспорват заповедите като незаконосъобразни.

По тези дела съдът вече се произнесе и по предварителното изпълнение на заповедите, като го отмени. Това означава, че сградите не могат да бъдат принудително премахнати преди окончателното решаване на споровете по същество, освен ако последващо съдебно произнасяне не промени ситуацията.