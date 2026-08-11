Посрещат тържествено Хавайската Богородица във Велико Търново

Чудотворната мироточива Хавайска икона на Пресвета Богородица идва във Велико Търново на 13 август, съобщи кметът Даниел Панов.

Тя ще бъде посрещната тържествено в четвъртък в катедралния храм „Рождество Богородично" от кмета Даниел Панов, великотърновският митрополит Григорий и много вярващи. Очаква се иконата да пристигне в 12 ч. по обяд.

Всеки желаещ ще може да се преклони и отправи молитва пред образа на Божията майка, известен със силата на мироточенето. В късния следобед иконата ще продължи своята обиколка из България в посока Сливен.

Историята на Хавайската иверска икона започва през 2007 г. в Хонолулу. Тя е копие на иконата на Света Бородица Иверска, намираща се на Света гора, Атон. Самото копие е притежание на православен християнин в Хавай.

През октомври 2007 г. в дома на пазителя ѝ Нектарий Янсън започва да се усеща силен аромат на рози. Скоро той забелязва, че от изображението започва да се отделя благоуханна маслоподобна течност, известна в православната традиция като миро. Явлението продължава и след като иконата е пренесена в храм.

Иконата е подложена на църковно изследване и наблюдение, а през юни 2008 г. официално е призната за чудотворна и достойна за почитание. На пазителя ѝ е поверена и задачата да се грижи за светинята и да я съпровожда при пътуванията ѝ.

В православната традиция мироточенето представлява появата на благоуханна течност върху или от свещено изображение. Именно това явление превръща Хавайската иверска икона в една от най-известните съвременни православни светини.

Около светинята през годините са събрани множество свидетелства на хора, които разказват за духовно утешение, укрепване и изцеления след молитва пред иконата. Тези разкази са част от почитта към нея и от историята на нейното пътуване, макар да трябва да се разграничават от медицински доказани изцеления. Официалните православни източници описват стотици подобни свидетелства.

От 2008-а година Хавайската икона пътува до православни храмове и манастири по света. Според официалната информация на организацията, която се грижи за нея, тя е посетила над 1000 храма в Северна Америка, а пред нея са се покланяли милиони вярващи в различни държави.