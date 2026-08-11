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Външно: Митрополит Йосиф е контактен, няма опасност за живота му след инцидента в Ню Йорк

Елица Чупарова

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Външно Снимка: МВнР

Генералното консулство на България в Ню Йорк следи състоянието на митрополита на Българската православна епархия в САЩ, Канада и Австралия Йосиф, който е настанен в болница след претърпян пътен инцидент в Ню Йорк на 7 август 2026 г.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Представител на Генералното консулство е посетил митрополит Йосиф в лечебното заведение, в което е настанен, още на 9 август. По информация на медицинския екип той е в стабилно състояние, контактен и без опасност за живота.

Митрополитът остава под лекарско наблюдение. Генералното консулство в Ню Йорк следи състоянието му и е в готовност да окаже при нужда необходимото консулско съдействие.

83-годишният Йосиф е бил блъснат от кола в Манхатън, а след това откаран в болница, без първоначално полицията да разбере кой е той. Два дни по-рано духовникът е бил обявен за изчезнал.

Митрополит Йосиф, който ръководи епархията от 1986 г., е бил ударен от кола в квартала „Хелс Китчън" в петък сутринта. Сигналът за блъснат пешеходец е подаден по-малко от 30 минути след като той е бил видян за последно близо до Уест 42-ра улица и 9-то авеню около 10:00 ч.

Екип на Спешна помощ е откарал пострадалия в близка болница. По това време обаче никой не е осъзнал, че той е издирваният митрополит. Случаят се изяснил, след като местната медия W42ST получила снимка от читателката Дебора Гафани, на която се вижда възрастен мъж, пренасян на носилка след сблъсъка.

Когато полицията в Ню Йорк публикувала призив за информация за изчезналия митрополит Йосиф в събота сутринта, заместник-редакторът на медията разпознал характерната му бяла брада и тъмните дрехи на снимката.

Външно Снимка: МВнР

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