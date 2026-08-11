Плевен се подготвя да посрещне четвъртото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“, който от 28 до 30 август ще събере в двора на Регионалния исторически музей винопроизводители, фермери, ценители на добрия вкус и гости на града.

Подготовката за фестивала вече е в ход. Голяма част от шатрите за участниците са монтирани, а фестивалното пространство постепенно придобива своя облик. В дните до откриването продължава и представянето на участниците в тазгодишното издание – хората и производителите, които стоят зад качественото българско вино и фермерските продукти. Може да се запознаете с всеки от тях на официалната страница на събитието.

И тази година „Time for Wine“ се очаква да посрещне множество гости, сред които и официални представители, потвърдили вече своето присъствие.

Традиционно фестивалът, организиран от Община Плевен, ще започне с Открит ден в Института по лозарство и винарство, посветен тази година на мискетовите сортове. Началото е на 28 август (петък) от 10:00 часа в двора на института на ул. „Кала тепе“ № 1. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина, произведени от 1892 г. до днес.

През трите фестивални дни посетителите ще могат да се насладят на подбрани вина и фермерски деликатеси от цялата страна, да се срещнат лично с техните производители и да открият нови вкусове и любими продукти. Щандовете ще бъдат отворени всеки ден от 11:00 до 22:00 часа. Входът е свободен!

Тазгодишното издание поставя специален акцент и върху културната програма, която ще допълни фестивалната атмосфера с концерти, фолклорни и танцови изпълнения.

Фестивалът ще бъде открит официално на 28 август от 18:00 часа с участието на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, а вечерта ще продължи с концерт на Трио „Мадейра“.

На 29 август програмата ще предложи презентации и уъркшопи, посветени на виното и добрата храна, викторини с награди, изпълнение на Клуб по спортни танци „Prima Dance“ - Плевен и концерт на Стефан Илчев.

Фестивалният уикенд ще завърши на 30 август с концерт на фолклорен ансамбъл „Луди млади“.