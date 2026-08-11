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Нова формула за минималната работна заплата от догодина, ясни са първите критерии

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СНИМКА: Министерство на финансите

Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен от догодина, обедини кабинета и социалните партньори по време на първия кръг от преговори. Той се проведе днес в министерството на финансите, съобщиха от ведомството на сайта си.

В работната група участват вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, социалният министър Наталия Ефремова, както и представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.

Страните договориха прилагане на установен в закона модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:

  • покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот;
  • общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;
  • темпа на растеж на работните заплати;
  • дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата се споразумяха веднъж на 4 г. да се прави оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

"Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда", заяви Гълъб Донев в началото на срещата.

"Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите", категорична бе Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори за начина на формиране на минималната работна заплата продължават.

СНИМКА: Министерство на финансите

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