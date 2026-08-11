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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23369644 www.24chasa.bg

Над 5,4 млрд. евро са платени за пенсии за 5 месеца

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Броят на пенсионерите за май 2026 г. е 2 068 870. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

Над 5,426 милиарда евро са разходите за пенсии, за обезщетения и помощи са изплатени 595,5 милиона евро. Това показва консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване към 31 май.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към май 2026 г. възлиза на 3,408 млрд. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 363 млн. евро (11,9%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към май 2026 г. е 6,063 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 532 млн. евро (9,6%). Като само за пенсии са 509,9 млн. евро (10,4%) повече.

Броят на пенсионерите за май 2026 г. е 2 068 870, което е увеличение с 13 009 (0,6%) пенсионери в сравнение със същия месец на предходната година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за май 2026 г. е 519,09 евро. В сравнение с 2025 г. той е по-висок с 42,60 евро (8,9%). 

Броят на пенсионерите за май 2026 г. е 2 068 870. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

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