Остава в ареста мъжът, ограбил и пребил възрастна жена в Тервел

Съдът уважи искането на Районната прокуратура в Добрич и наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 35-годишния С.С. Той е привлечен като обвиняем за грабеж на мобилен телефон, извършен след употреба на сила, в резултат на което е пострадала възрастна жена от град Тервел.

Това не е първа противообществена проява на обвиняемия. Мъжът е известен на органите на МВР и прокуратурата и вече е бил осъждан за измами и кражби. До януари 2025 година е търпял наказание „лишаване от свобода" ефективно за извършено от него престъпление против собствеността. Именно предходната му съдимост дава основание да бъдат предприети действия за промяна на квалификацията на извършеното престъпление и изменение на обвинението в опасен рецидив.

Посегателството се е случило през нощта на 7 срещу 8 август 2026 година. С.С. проникнал нерегламентирано в дома на 81-годишната пострадала. Жената се събудила от шума и, като видяла непознатия, започнала да вика. Мъжът се опитал да запуши устата й, за да я накара да замълчи, но безуспешно. Съборил я на земята и й нанесъл множество удара по главата и тялото. След като пострадалата изпаднала в безсъзнание, С.С. взел мобилния й телефон и избягал. Сутринта, жената била намерена от сина си в безпомощно състояние. Към момента състоянието й продължава да е тежко, тя е настанена в болнично заведение със сериозни наранявания и в кома.

Определението на Районен съд – Тервел, подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Добрич в тридневен срок.