Все повече са тежките катастрофи в област Добрич

„Тежките пътнотранспортни произшествия в област Добрич от началото на годината до 6 август са 98 със 7 загинали и 119 ранени. В сравнение с м.г. има увеличение на тежките катастрофи с 31 и на ранените с 34", каза началникът на сектор „Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. Друг голям дял в тежките катастрофи са така нар. единични пътнотранспортни произшествия /ПТП/ по пътищата втори и трети клас. Най-често се дължат на несъобразена, превишена скорост, в комбинация с неправилни маневри.

„За шестте месеца на годината са станали 23 инцидента с пешеходци с 1 убит и 22 ранени", каза още главен инспектор Димитров..Увеличението на ПТП с ранени пешеходци е с около 50 процента повече в сравнение с м.г. Най-честата причина е отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите. Не липсват обаче и нарушения, извършвани от самите пешеходци, които не спазват правилата за движение..ите.

„Превишената скорост води класацията при нарушенията през първото шестмесечие. До момента са отчетени над 19 000 нарушения на скоростните режими. Друго основно нарушение, което има значително влияние върху пътнотранспортния травматизъм е неизползването на колани и системи за обезопасяване - 1838 са регистрирани. 3400 са нарушенията за неспазване на предимство, знаци и сигнали, 1600 – за неправилни маневри по пътното платно", заяви Димитров.

160 водачи са установени с употреба на алкохол – 86 – с 1,2 промила, 86 – под 1,2 промила, 74 - с над 1,2 промила. 44 дрогирани шофьори са били на пътя през периода. Неправоспособните водачи са 211.

До края на август продължават специализираните полицейски операции „Безопасно лято" и „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя". Освен контрола върху скоростта, алкохола и наркотичните вещества, акцент е поставен и върху безопасността на пешеходците и водачите на индивидуални електрически превозни средства.