Хеликоптер Ми-17 се включи в гасенето на пожара край Виноградец (Видео)

Хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на селата Виноградец и Карабунар, Област Пазарджик. Хеликоптерът е излетял в 15.36 ч. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", които гасят на терен.

На мястото горят сухи треви, храсти и стари лозя. Там са 6 екипа от Районните служби в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очакват се и екипи от Пловдив. София и Ихтиман.

На място е и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов.

Огнената стихия идва само броени дни след опустошителния пожар на автомагистрала "Тракия", който унищожи хилади декари гора, лозя и храсти на разклона на аутобана в посока Велинград. Тогава се наложи 3 дни пожарникарите да гасят пламъците, а на помощ бяха изпратени и два хеликтоптера от авиобазата в пловдивското село Крумово. По случая е образувано досъдебно производство, като по неофициална информация големият пожар е бил предизвикан от палене на боклуци в района на чешма по пътя между селата Славовица и Виноградец.