Предлагат промени в Наредбата за приобщаващото образование

По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители. Това предлага Министерството на образованието и науката (МОН) с промени в Наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. С измененията се прецизират организацията на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности, както и координацията между специалистите от различните институции. Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

По-ясно се дефинират дейностите на ресурсните учители и социалните работници в образованието, както и тяхната роля в процеса на приобщаващото образование. За ресурсните учители се уточнява, че те работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Това насърчава активността и пълноценното включване на децата със специални образователни потребности в живота на детската градина и училището. Социалните работници в детските градини и училищата следва да подпомагат не само деца в риск, а всички, които имат нужда от подкрепа.

Променя се и редът за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум, предложен с промените в Наредбата за предучилищното образование, които също са публикувани за обществено обсъждане. Когато са налице определени индикации и след съгласие на родителите, ще може да се извършва и допълнителен скрининг за установяване на затруднения в обучението. Това, от една страна, ще облекчи работата на педагогическите специалисти, а от друга – ще даде възможност за по-прецизно проследяване на развитието и по-целенасочена работа с децата, при които има нужда от допълнителна подкрепа.

За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда и облекчение при подаването на документи за прием в 8. клас, като те ще могат да ги подават в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в Регионалното управление на образованието.

С промените се засилва образователната подкрепа за учениците, така че обучението им да бъде по-пълноценно и съобразено с индивидуалните им възможности. Намаляването на учебните часове в учебния хорариум не може да надхвърля 50%. Когато се предлага отпадане на даден учебен предмет, екипът за подкрепа следва да изложи конкретни мотиви, а решението се взема, след като родителят се запознае с тях. Тези текстове вече са въведени и в Наредбата за учебния план.

Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.

Друга промяна засяга организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предлага се по-ясна регламентация съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.

С проекта се актуализират и конкретни текстове и термини в Наредбата, за да бъдат приведени в съответствие с вече прието и действащо законодателство