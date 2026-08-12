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Близо 1,9 млрд. евро са насочени към железници, пътища, пристанища и по-модерни транспортни системи

Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 е основният източник на европейско финансиране за големи транспортни проекти в България през настоящия програмен период. Нейният бюджет е близо 1,9 млрд. евро, като 1,61 млрд. евро са средства от Европейския съюз.

Програмата обхваща инвестиции в железопътната и пътната инфраструктура, пристанищата, интермодалния транспорт, интелигентните системи за управление на трафика и инфраструктурата за алтернативни горива. Общата цел е транспортната система да стане по-безопасна, по-надеждна и по-добре свързана с европейските коридори.

Най-голям ресурс е предвиден за железопътния транспорт. Продължава модернизацията на направленията Елин Пелин – Костенец, Пловдив – Бургас и Волуяк – Драгоман. Сред важните пътни проекти са автомагистрала „Европа“, автомагистрала „Русе – Велико Търново“ и други обекти по трансевропейската транспортна мрежа. В програмата е включена и железопътната връзка с Република Северна Македония.

Паралелно се подкрепят проекти за по-добра интермодалност, цифровизация на управлението на движението и изграждане на зарядна инфраструктура. Така отделните видове транспорт могат да се използват по-ефективно, а превозите на хора и товари да бъдат организирани с по-малко време и разходи.

Ползите от тези инвестиции не се измерват единствено в построени километри. За гражданите те означават по-безопасно и предвидимо пътуване. За бизнеса – по-добър достъп до пазари и по-надеждна логистика. За регионите – повече възможности за развитие и по-силна връзка с останалата част на страната и Европа.

източник: МТС