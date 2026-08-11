Тийнейджъри пребиха двама непалци в Пловдив, снимали клип, познавали биячите от Младежкия хълм

Задържаните са на 17 и 18 г., в телефона на единия имало клип от случая

Районната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност младеж на 18 г. и 17-годишно момче за побой над двама граждани на Непал. Тийнейджърите са обвинени в причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди в съучастие. Макар да е непълнолетен, по-малкият от тях е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Установено е, че те са контактували с част от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, съобщиха от прокуратурата.

В полунощ на 24 срещу 25 юли младежите се намирали на кръстовището между булевардите "Руски" и "Шести септември". Те забелязали, че на стълби в близост до тротоара са се подпрели двама мъже, видимо изглеждащи като чужденци. Тийнейджърите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Пострадалите са на 33 и 27 г.

Водачи на автомобили видели какво се случва и подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Непалците са били откарани в болница за преглед, а по случая е било образувано досъдебно производство.

Двамата извършители са установени на 10 август след започнало разследване на Окръжната прокуратура в Пловдив за извършеното умишлено убийство 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Тийнейджърите се познавали с част от непълнолетните, обвинени за смъртта на мъжа. В телефона на единия пък е бил открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя над чуждите граждани.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за до 48 часа. На 12 август Районната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".