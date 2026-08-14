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Асен Александров, директор на училища „Питагор”: Най-важният ресурс на едно училище са учителите



Математиката не е цел, а инструмент. Английският не е просто предмет, а езикът на света. А изкуственият интелект няма да бъде заплаха, а помощник. Това е философията на новото частно училище „Питагор“, което тази есен отваря врати във Варна.

След успешното развитие на училището в София, една от най-разпознаваемите частни образователни институции с математически профил вече ще обучава деца и в морската столица. Но зад името „Питагор“ не стои просто още едно училище по математика. Амбицията е много по-голяма – да бъдат създадени млади хора, които умеят да мислят, да анализират и да се справят в свят, който се променя с невиждана скорост.

Началото е поставено

През първата учебна година училището във Варна ще приеме деца в подготвителна група, първи и пети клас. Планът е всяка година да се разкрива по още един випуск, така че след няколко години училището да обхване обучение от подготвителна група до седми клас.

Сградата е нова, модерна и разположена в централната част на Варна, в района на Висшето военноморско училище. Капацитетът ѝ е около 360 ученици, които постепенно ще изпълнят класните стаи през следващите четири - пет години.

Едно от големите предимства на мястото е близостта до отлична спортна инфраструктура. Само на няколко минути се намират плувен басейн, тенис кортове и игрища за различни видове спорт. Така физическата активност ще бъде естествена част от ежедневието на учениците.

Математиката – средство, а не самоцел

Макар училището да е известно с математическия си профил, неговата философия се различава от традиционната представа за математическо училище.

„Математиката не е целта на обучението. Тя е средство за развитие на мисленето.“

Това е принципът, около който е изградена цялата образователна концепция.

В „Питагор“ вярват, че истинската задача на училището не е просто да научи детето да решава задачи, а да го научи да анализира, да търси връзката между причина и следствие, да задава въпроси и да намира различни решения.

Асен Александров, директор на училища „Питагор”

„Ако трябва образно да кажа кой е най-важният предмет в училище, това не е нито математиката, нито българският език, нито английският. Най-важният предмет е мисленето“, разказва директорът на училища „Питагор” Асен Александров.

За преподавателите не е толкова важно дали ученикът ще даде правилния отговор, а как ще стигне до него.

Според тях именно този начин на мислене ще бъде най-ценният ресурс за бъдещите поколения.

Професиите на бъдещето още не съществуват

Образованието днес се променя много по-бързо, отколкото преди десетилетие.

„Почти всички ученици, които ще завършат това училище, вероятно ще работят професии, които днес все още не съществуват“, споделя Александров, като дава пример с професията на програмиста.

Само преди десетина години тя изглеждаше като професия на бъдещето, а днес вече изкуственият интелект променя начина, по който работят програмистите.

Училището няма как да подготви децата за конкретни професии, защото светът се променя твърде бързо.

Но може да ги подготви като личности.

Да ги научи да мислят.

Да бъдат концентрирани.

Да бъдат логични.

Да не се отказват при трудности.

Да умеят да намират решения.

Именно това са качествата, които ще останат ценни независимо как ще изглежда светът след 20 години.

Изкуственият интелект влиза в класната стая

Една от големите разлики между традиционното образование и философията на „Питагор“ е отношението към изкуствения интелект.

В училището не гледат на него като на опасност, напротив - още от прогимназиалния етап учениците ще започнат да работят активно с различни системи с изкуствен интелект.

Целта не е децата просто да използват новите технологии, а да разберат как функционират.

Да могат да различават истината от правдоподобната информация.

Да проверяват фактите. Да използват изкуствения интелект като инструмент, а не да бъдат зависими от него.

„Искаме учениците да станат господари на изкуствения интелект, а не негови зависими потребители“, казва Александров.

Училището вече работи съвместно с българския институт INSAIT, който е сред водещите научни центрове в Европа в областта на изкуствения интелект.

Амбицията е най-новите технологии постепенно да бъдат внедрявани в учебния процес.

Английският – езикът на света

Сериозно място в обучението заема английският език.

Още в първи клас децата започват интензивното му изучаване.

Целта е още в четвърти клас учениците да достигнат европейско ниво В1.

До края на седми клас те трябва да владеят английски на ниво В2.

Това означава свободно общуване, четене, писане и подготовка за обучение в международна среда.

„Това са деца на света“, казва директорът.

Според него английският вече не е просто чужд език, а необходимост.

Училище, което не свършва след последния час

Освен задължителните учебни предмети учениците ще имат богат избор от извънкласни дейности.

Сред тях са:

състезателна математика;

математическа лингвистика;

шах;

различни видове спорт;

клубове по интереси.

Идеята е децата да прекарват деня си в развиваща среда – от сутринта до около 16 – 17 часа.

Никой не остава назад

Една от отличителните черти на „Питагор“ е системата за изравняване на знанията.

Още преди началото на учебната година – между 1 и 15 септември – се организират специални подготвителни курсове.

Ако някое дете идва от друго училище и има пропуски по английски или математика, именно през този период то наваксва материала.

Същият модел се прилага и след края на учебната година.

Между 15 и 30 юни се организират допълнителни занимания за учениците, които се нуждаят от повече време, за да усвоят материала.

„Всеки ученик работи с различно темпо. Нашата задача е никой да не остане назад.“

Прием след подбор

В „Питагор“ приемът не е случаен.

Още за подготвителната група и първи клас се провеждат специални срещи и се поставят задачи, чрез които се оценяват когнитивните способности на децата.

Проверяват се концентрацията, умението за общуване и начинът на мислене.

За кандидатите за пети клас вече има изпити по математика и български език.

Същото важи и за ученици, които решат да се прехвърлят в по-горните класове.

Идеята е всички ученици да бъдат на приблизително еднакво ниво, за да могат спокойно да се развиват заедно.

Учителите – най-важната инвестиция

Най-важният ресурс на едно училище са учителите.

Затова подборът им в “Питагор” е изключително внимателен.

Освен професионалните знания значение имат комуникативността, отношението към децата и способността да ги мотивират.

„След пет - десет минути разговор обикновено вече си представям как този учител ще бъде приет от своите ученици,“ казва Александров.

В училището ще преподават и университетски преподаватели и специалисти с висока академична подготовка, но основно в заниманията по състезателна математика и допълнителните обучения.

Основните учители са подбирани така, че да споделят философията на училището и да могат да изградят доверие с учениците.

Защо именно Варна?

След София именно Варна е избрана за втория град, в който се открива училище „Питагор“.

Причината не е случайна - София и Варна традиционно постигат най-високи резултати по математика в страната.

Освен това варненските деца са любознателни и много отворени към света. Контактът с хора от различни държави, характерен за морския град, също оказва влияние върху начина им на мислене, смята Александров.

„Те са любопитни, общуват лесно и проявяват интерес към новите знания.“

Една философия в едно изречение

Ако трябва да обобщи философията на училището само с едно изречение, Александров не се колебае:

„Ако научим едно дете да мисли, то ще може да научи всичко останало.“

Именно това е целта на „Питагор“ – не просто да подготви отличници по математика, а да изгради млади хора с характер, логика, критично мислене и увереност да се справят с предизвикателствата на бъдещето.

След София тази философия вече идва и във Варна, а амбицията на екипа е през следващите години веригата училища „Питагор“ да отвори врати и в Пловдив, Русе и други големи градове в страната.

Таня Петрова, директор на „Питагор” – Варна

Таня Петрова, директор на „Питагор” – Варна: Инвестицията в образованието е с най-висока обществена възвръщаемост

Като дългогодишен училищен директор съм убедена, че успехът на едно дете се ражда там, където се срещат усилията на учителя, подкрепата на родителя, визията на държавата, достиженията на науката и възможностите на бизнеса. Всеки от нас е част от тази система и всеки носи своята отговорност за нейното развитие.

Училището дава знания и ценности, но обществото създава средата, в която те се реализират. Държавните институции формират политиките и стратегиите, които определят качеството и достъпността на образованието. Научната общност създава новото знание и вдъхновява младите хора да бъдат изследователи и откриватели. Бизнесът показва как идеите могат да се превърнат в иновации, работни места и обществен просперитет. А родителите са първите и най-важни учители – хората, които изграждат отношението към ученето още преди детето да прекрачи училищния праг.

Времето, в което живеем, изисква нов обществен договор за образование. Не можем да очакваме училището само да решава всички предизвикателства на съвременния свят. Необходими са партньорства, доверие и постоянен диалог между институции, училища, университети, родители и местни общности.

Когато инвестираме в образованието, ние инвестираме не само в отделния ученик. Това е инвестиция с най-висока обществена възвръщаемост - житейска и дълбоко осмислена позиция на г-н Михаил Кръстев, собственик и управител на училищата "Питагор". С мотивирани млади и утвърдени учители, със сплотен екип и бизнес, който застава зад образованието, резултатите надминават очакванията на всяко поколение. Защото бъдещето не се случва случайно. То се проектира.