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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23370106 www.24chasa.bg

Българка стана донор на органи на трима германци

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Колаж: Фейсбук Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Близките на починала жена приеха тя да стане донор и така да даде шанс за нов живот на трима пациенти в Германия, съобщиха от "Медицински надзор".

Жената е на 44 години и е изпаднала в мозъчна смърт в "Пирогов" вчера. Процесът по установяване на мозъчната смърт и цялостната медицинска подготовка за донорство са били успешно реализирани от д-р Мина Вапирева. Българката е станала донор по програмата за международна координация Евротрансплант поради медицински контраиндикации и липса на подходящ реципиент у нас. Черният ѝ дроб е дарен на Университетска болница Есен Universitätsklinikum Essen в Есен, а двата бъбрека са били насочени насочени към университетската болница Епендорф в Хамбург.

Колаж: Фейсбук Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

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